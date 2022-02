I sidste udgave af Dragør Nyt bragte vi en opfordring til vores læsere om at hjælpe os med at gøre omdelingen af Dragør Nyt bedre (læs opfordringen her). Vi vil gerne takke de mange, der har skrevet til os allerede – og hermed gentage opfordringen.

Dragør Nyt omdeles til alle husstande i Dragør Kommune, der ønsker at modtage gratisaviser – den skal være leveret i postkassen senest torsdag aften kl. 21.00.

Er avisen ikke omdelt rettidigt, hører vi meget gerne herom – og gerne via e-mail på: omdeling@dragoer-nyt.dk

Til brug for dialog med distributøren bedes mailen indeholde følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

Ugenummer på den avis, der klages over, samt problemets omfang: Er avisen udeblevet, eller er den modtaget for sent – samt i givet fald, hvilken dag er den modtaget.

Og skulle problemet gentage sig, så send os meget gerne en ny e-mail. Det må gerne være en kopi – blot den er opdateret med hensyn til ugenummer.