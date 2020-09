Omorganisering på rådhuset

Helhed og sammenhæng

Fra forvaltningens side fremhæver man, at helhed og sammenhæng i varetagelsen af opgaverne anses som en forudsætning for at yde service af høj kvalitet. For at understøtte den gode service og afgørelser af høj faglig standard kræves der blandt andet tæt samarbejde og øje for de faglig synergier, lyder det således fra Dragør Kommune.

»Som en lille kommune har Dragør Kommune rigtig gode muligheder for det,« siger kommunaldirektør Henrik Harder og fortsætter: »Men det er også nødvendigt, at vi til stadighed videreudvikler den evne for at lykkes. Med vores forslag til ny overordnet administrativ struktur skaber vi bedre rammer for netop det.«

Samling af to områder

Specifikt foreslås det at samle henholdsvis børneområdet og sundhedsområdet under hver sin fagchef. Således er det hensigten at samle alle sundhedsopgaver under en chef, om hvilket Henrik Harder fortæller: »Dermed arbejder vi organisatorisk ud fra et samlet sundhedsbegreb, hvor både den fysiske og den mentale eller socialpsykiatriske sundhed hører til.«

Tilsvarende er det tanken at samle alle børne- og ungeopgaver under en chef.

Proces

Økonomiudvalgets forslag om en ny overordnet struktur kommer som nævnt i høring blandt berørte medarbejdere og samarbejdsudvalg.

»Jeg ser frem til at modtage høringssvar og til at blive klogere på medarbejdernes og ledernes perspektiver,« slutter Henrik Harder.

Den interne høring løber frem til den 10. september. Økonomiudvalget forventes at træffe endelig beslutning om ny overordnet administrativ struktur den 17. september – og ændringerne forventes at træde i kraft ved årsskiftet.