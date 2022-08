Vi har modtaget:

Once upon a time in Søvang

»Operation Greed«-domme er nu faldet

Politiet slog til mod banden fra Søvang i oktober 2017. Her blev blandt andet lederens store hus i Søvang gennemsøgt.

Nu, fem år senere, faldt dommene i sidste uge – sammenlagt 61 års fængsel og bøder på 875 mio. kr. Om afsoningen kommer til at ske er usikkert, da en dommer for en måned siden udleverede topmandens pas, så han nu er udrejst til Spanien.

Naveed Anwar, der er mandens navn, blev for nogle år inden idømt en anden kortere frihedsstraf samt en bøde og efterbetaling på 100 mio. kr. for omfattende svindel med luksusbiler.

Og da han i 2016 havde bedt om gældssanering, mødte han frem til retten i en bil i Lamborghini-klassen og var iklædt en habit, som koster mere end en sosu-assistens årsløn, og havde desuden også kraftige guldkæder og et guld Rolex-ur på – og så ydermere ved sin side i retten havde han en af landets dyreste advokater med som bisidder.

Her afgav svindleren en tro og love-erklæring på, at han ikke var i stand til at afbetale på gælden. Og efter under en halv time kunne han forlade dommeren uden gæld.

Havde dommeren udbedt sig en pause på 15 minutter, kunne det nok være gået anderledes ... han kunne have bedt om at få guldkæderne, uret og luksusbilen som det første afdrag på gælden, og så kunne han have slået klanlederens adresse op og der set, at han boede i et af de dyreste huse på Søvej i Drag-ør. Trods klanlederens tro og love-erklæring om det modsatte så havde han værdier, som straks kunne have været inddraget som afdrag på gælden.

Var byrettens dommer sin opgave voksen, eller blev han så benovet over at møde en topjurist, at han glemte sin rolle og blev servil overfor advokaten i stedet for at drage omsorg for, at gæld skal betales, hvis bare der er den fjerneste mulighed for afdrag?

850 virksomheder

Det virkelige skræmmende i bedragerierne er, at mere end 850 »danske« virksomheder aktivt og med åbne øjne har deltaget i fakturakarusellen – velvidende, at det er kriminelt. For uden andres deltagelse vil denne type svindel nemlig ikke kunne ske.

Dragør opfattes som en søvnig forstad, men at danmarkshistoriens største svindelsag har centrum i Dragør er da overraskende.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti