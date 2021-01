Online julegudstjenester

Lillejuleaften, den 23. december, modtog alle præster og menighedsråd over det ganske land beskeden om, at biskopperne og sundhedsmyndighederne var nået frem til, at det nu, hvor tallene for nye smittede med coranaensvirus endnu ikke var kommet under kontrol, tilrådes at holde kirkerne lukket for ordinære gudstjenester indtil videre – og i skrivende stund – frem til og med i søndags, den 3. januar. Og for at være med til at begrænse smittespredning i samfundet valgte både Store Magleby Kirke og Drag-ør Kirke at efterfølge rådet.

Helt at undvære gudstjenester var dog ikke nødvendigt – begge kirker lagde nemlig hver deres julegudstjeneste frit tilgængelig på nettet.