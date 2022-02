Opbakning til vindmølleparker

Resultatet af undersøgelsen, der er udført af Megafon, viser, at 8 ud af 10 borgere i Dragør Kommune mener, at der skal opstilles flere havvindmøller i Øresund. Og 7 ud af 10 er positive over for de konkrete planer om nye havvindmøller på Aflandshage.

Ingen bemærkninger fra Dragør Kommune

Høringen om Aflandshage Vindmøllepark, som Hofor planlægger i det sydlige Øresund, er netop afsluttet.

Dragør Kommunes forvaltnings vurdering er, at projektet ikke vil påvirke støjniveauet i Dragør Kommune, og at projektet heller ikke vil medføre væsentlige visuelle konsekvenser for kommunens kystlandskab.

På baggrund af dette besluttede Klima-, By- og Erhvervsudvalget at vedtage, at Dragør Kommune ikke havde nogle bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, og derfor blev der heller ikke afgivet et høringssvar.

Stor undersøgelse

Megafons data viser, at der blandt indbyggerne i Dragør Kommune er opbakning – både til det konkrete projekt og til idéen om nye havvindmøller i Øresund generelt.

Megafon har gennemført cirka 300 interviews i hver af de kommuner, hvorfra man vil kunne se de foreslåede møller fra kysten. I alt er mere end 3.900 borgere blevet interviewet i de 13 kommuner på den danske side af Øresund.

Hvis man zoomer ind på Dragør Kommune, mener 82% af de adspurgte borgerne, at der skal opføres nye havvindmøller i Øresund. Blot 10% mener det modsatte. Og hvis man ser på det konkrete havvindmølleprojekt, Aflandshage, som HOFOR har foreslået, erklærer 70% af kommunens borgere sig positive over for projektet – kun 16% er negative. Herimellem er en gruppe af adspurgte, der er neutrale.

Jesper Pedersen, der er chef for Vind & Energihandel i HOFOR, forstår godt, at man i et lokalområde kan være nervøse, når man ansøger om at opføre nye vindmøller. Han fortæller, at man altid oplever en vis form for bekymring og modstand.

»Hver gang man spørger bredt i en anonymiseret undersøgelse, ser man dog, at der er et meget stort, men tavst flertal, som støtter op om nye og moderne vindmøller som en del af den grønne omstilling, også i eget nærområde,« forklarer Jesper Pedersen, som fortsætter: »Jeg er dog alligevel positivt overrasket over, hvor massiv opbakningen er. Det giver en god mavefornemmelse, at borgerne i de berørte kommuner overordnet set bakker op om vores arbejde, der skal sikre store mængder grøn strøm til øresundsregionen.«

Behovet for nye havvindmøller, som kan ligge tæt på forbrugerne, begrundes med et fortsat stigende strømforbrug.

»Vi kommer kun til at skulle bruge endnu mere grøn strøm i de kommende år, hvor befolkningstallet stiger på begge sider af Øresund – samtidig med at vi skal oplade stadig flere elbiler, varme vores boliger med varmepumper og producere fremtidens grønne brændstoffer til den tunge transport,« lyder det fra Jesper Pedersen.

Forskel på yngre og ældre

Sammenligner man data fra alle de kommuner, som er indgået i undersøgelsen, er 87% af borgerne enige i, at der skal opføres nye havvindmøller i Øresund – mens 81% er positive over for Hofors projekt på Aflandshage. Dermed ligger Dragør Kommune en smule under det generelle resultat.

»Der er små variationer kommunerne imellem, men overordnet set er den samme tendens tydelig i alle de berørte kystkommuner,« siger Jesper Pedersen.

Han forklarer, at man kan se en lille forskel mellem de yngre og ældre borgeres holdning.

»Der er en tendens til, at de yngre er lidt mere positive – både over for den grønne omstilling generelt og det konkrete projekt på Aflandshage. Men det er vigtigt at slå fast, at der også blandt den ældre del af borgerne er en stor og bred opbakning,« slår Jesper Pedersen fast.

Der ses ikke nogen klare kønsforskelle i holdningen til projektet i undersøgelsen. Ligesom borgere, der er bosat helt tæt ved kysten, heller ikke generelt ser ud til at være mere negativt indstillede, end øvrige borgere.

Dyreliv og havmiljø

Der er flere konklusioner i Megafons undersøgelse, som blandt andet også har set på holdningen til de eksisterende havvindmøller i Øresund – Middelgrunden Vindmøllepark lige ud for Københavns Havn og den svenske vindmøllepark, Lillgrund, syd for Øresundsbron.

Generelt viser undersøgelsen, at et stort flertal af borgerne er positive over for de eksisterende havvindmølleparker. Mange opfatter dem som vigtige for øresundsregionens grønne image. Og der er flere, der synes, at det er positivt, at man kan se vindmøllerne fra kysten, end der er for det modsatte.

Næsten alle bakker op om den grønne omstilling, viser undersøgelsen – og det samme gælder vindmøllers rolle i fremtidens energiforsyning. Samtidig er bekymringen over de nye havvindmøllers påvirkning af hverdagen, udsigten, turismen eller huspriserne begrænset.

Den eneste undtagelse for opbakningen er en bekymring for påvirkning af dyreliv og havmiljø. Her tror næsten halvdelen i den samlede undersøgelse, at nye havvindmøller vil have en negativ betydning.

Bekymringen for dyrelivet og havmiljøet viser sig at være størst blandt undersøgelsens yngre deltagere – som samtidig også er dem, der udtrykker mest positivitet vedrørende den grønne omstilling, vindmøller generelt og projektet på Aflandshage specifikt.