Opgør ganske lokalt

De to VSK Dragør-hold tørnede onsdag 11. november ind i hinanden. Opgøret, der jo naturligt nok blev spillet på begge holds hjemmebane i Hollænderhallen, blev en kedelig affære for 2.-holdet (VSK 2) – og en god ditto for 1.-holdet (VSK 1).

Jørgen Risnæs gav VSK 1 en god start. Han slog Alice Gad med keglerne 857–841.

Allan Mogensen var bedste mand i næste opgør, idet han slog VSK 2’s Benny Trasborg med 901 kegler imod 829 kegler.

VSK 1-spilleren Per Christensen fik 859 kegler og slog John Nielsen, der fik 843 kegler.

I sidste kamp spillede Lene Petersen mod Finn Olsson fra VSK 2. Lene Petersen vandt sikkert med 877 kegler.over Finn Olssons 845 kegler.

VSK 1 vandt dermed opgøret med en overbevisende sejr på 10–0. Keglerne blev 3.494–3.358.