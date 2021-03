Oplagringsplads

Flere læsere har bemærket, at pladsen foran Nordre Kinkelgade 20 i Store Magleby i nogen tid har været indhegnet og belagt med byggematerialer og mandskabsvogn med mere.

På avisens redaktion er spørgsmålet om, hvad der mon foregår, indkommet. Og efter en nærmere undersøgelse viser det sig, at det er Entreprenørfirmaet Nordkysten, der anvender området som oplagsplads, medens de udfører arbejder for HOFOR med at etablere nye vandforsyningsrør i Dragør.

Det er således et tilfælde, at materialerne – og håndværkerne, som er i færd med at forbedre vandnettet, netop henholdsvis oplagres og færdes foran en vandværksbygning. Og dog – HOFOR er nemlig ejer af grunden, og man har i den egenskab givet entreprenørfirmaet tilladelse til at anvende arealet til formålet.