Oplysninger søges

MaleriArkivet – et arkiv, som formidler ældre lokalhistorisk eller topografisk interessante malerier fra forskellige egne af Danmark, søger en nærmere tids- og stedsfæstelse af et maleri fra Dragør. Der skønnes, at maleriet forestiller en marskandiserforretning placeret skråt over for det nuværende Dragør Museum.

MaleriArkivet håber på, at en eller flere af de mange læsere af Dragør Nyt kan huske noget om – eller på anden måde kan hjælpe med informationer om – denne marskandiserbutik.

Oplysningerne kan sendes til Dragør Nyt på e-maildressen redaktion@dragoer-nyt.dk