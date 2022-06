Oprydning over og under vandet

Søndag den 19. juni inviterer Naturvogterne Dragør alle borgere, foreninger og andet godtfolk til havnerengøring – et arrangement, hvor deltagerne i fællesskab vil rydde op både under og over vandoverfladen.

Medlemmer fra nogle af de mange foreninger i Dragør Havn har allerede givet tilsagn om fremmøde. Heriblandt dykkere fra Dragør Dykkerklub og Københavns Dykkerklub, der vil tage sig af oprydningen under overfladen, og medlemmer fra Dragør Kajakklub og Kajakklubben Pilen, der vil sætte kajakker i vandet. Derudover er det blandt andre Dragør Roklub, bådelavet i Dragør Havn og Naturvogternes nye »Muslingerepublikken«, der har meldt ud om deres ankomst og deltagelse i havnerengøringen denne dag.

Arrangementet er ikke kun for medlemmer af etablerede foreninger, men for alle interesserede, der kunne have lyst til at være med. Man behøver ikke at have meldt sin ankomst forinden – man møder bare op kl. 10 på søndag ved Dragør Ungdomsskoles Maritime Hus, hvor der vil ske til briefing om dagens forløb.

Det er også her ved det Maritime Hus, ungdomsskolens personale vil stå for udlån af fiskestænger med magneter, snappere, fiskenet, kajakker, kanoer og meget andet til arrangementets deltagere. Mens medlemmer af Naturvogterne vil stå klar med affaldssække og -poser til både voksne og børn.

Fra kl. 12–14 sælges is, drikkevarer og varm mad fra boder opstillet ved fortet.

