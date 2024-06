DB-mandskabet er klar til kamp. Foto: Henrik Rosschou.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Oprykning til københavnsserien sikret

Nederlag til Bispebjerg BK og sejr til DB over Østerbro IF i den seneste runde betyder, at DB-mandskabet ikke længere kan indhentes på rækkens 2. plads

Af Henrik Rosschou



Selvom der fortsat er to runder tilbage i serie 1, har DB allerede med en 0–2-sejr på udebane mod Østerbro IF (ØIF) sikret sig oprykning til københavnsserien.

Muligheden for oprykningen kom, efter at IF Føroyar, kort tid før DB gik på banen mod ØIF, havde besejret oprykningskonkurrenterne fra Bispebjerg BK med 3–2 på Kløvermarken. Med dette nederlag ville Bispebjerg BK nemlig ikke længere kunne indhente Dragør-mandskabet, hvis altså »bare« DB i dagens kamp gik fra banen som sejrherre.

ØIF lå inden kampen lørdag næstsidst i ligaen og var – og er fortsat i fare for nedrykning, men alligevel er det et hold, der kan drille alle modstanderne i serie 1. Og lørdagens kamp var ingen undtagelse! Hjemmeholdet forsøgte med destruktivt spil at nedkæmpe DB.

Dragørholdet startede kampen bedst og havde gode angreb de første 10 min. Angrebene gav DB-holdet et par hjørnespark, som dog ikke førte frem til nogle afslutninger.

Kasper Walker nedlægges bagfra. Foto: Henrik Rosschou.

Mange skader

ØIF kom med i kampen efter 20 min., hvor de fik lagt en dæmper på DB’s fremadrettede spil. Og som 1. halvleg skred frem, fik DB mere og mere svært ved at spille sig igennem.

Allerede efter 23 min. måtte Tobias Riber lade sig udskifte. Han blev erstattet af Kasper Walker. Kort efter var det DB’s anfører Frederik Frost, som måtte udskiftes efter en alt for voldsom tackling på den ankel, som sidste lørdag også led overlast. Den hårde medfart kostede et gult kort til ØIF-spilleren. Det var Mathias Rahbek, der kom på banen i stedet for Frost.

Som om de to skader ikke var nok, så måtte også Nikolaj Strandby ud på bænken efter en herretackling. Strandby vandt godt nok tacklingen, men anklen kunne ikke mere. Ind i stedet for Strandby kom Peter Ursin. Og så var lazarettet fyldt op.

Gule kort

Begge hold havde kun få målchancer i 1. halvleg.

DB kom igen i overtal efter 34 min. Tobias Oppermann – DB’s stærke højreback – blev nærmest kastet over det spinkle rækværk, som omkranser banen i Fælledparken, i en alt for voldsom tackling. Heldigvis kom Oppermann ikke til skade. Overfaldet kostede dog kun et gult kort til modstanderen. 1. halvleg sluttede uden mål, og der var plads til forbedring – for begge hold.

DB fik ikke den bedste start på 2. halvleg, hvor planen var at holde ØIF væk fra DB’s forsvarszone. Kun fire min. efter pausen blev DB’s forsvarsspiller Albert Kindberg sendt ud til afkøling med et gult kort. ØIF fik presset spillet op på DB’s banehalvdel, men hjemmeholdet var ikke effektive i de få afslutninger, de kom frem til. Var afslutningen inden for målrammen, stod DB’s stærke keeper Mads Glæsner klar, og den stærke målmand kunne for tredje kamp i træk notere et »clean sheet«.

Kræfterne slipper op

Som 2. halvleg skred frem, lod det til, at chancen for oprykning gjorde DB-spillerne nervøse, og at det ødelagde spillet. Der var ikke længere flow i angrebene.

Det ændrede sig, da ØIF-spillerne cirka 10 min. før slutfløjt løb tør for kræfter. Den voldsomme varme på »kunsten« i Fælledparken var vist dræbende for spillerne.

Frederik Frost scorer målet til 0–1. Foto: Henrik Rosschou.

Frederik Frost kom tilbage på banen. Anklen var ikke helt klar – men kunne dog holde de sidste 20 min. af opgøret. Frost erstattede Peter Ursin for at styrke det offensiv spil. Ursin fik dog kun få min. på bænken, før han måtte tilbage på banen. Kasper Walker blev liggende med en fiberskade i baglåret efter en sprint og måtte udgå.

DB blev desværre igen ramt af et gult kort efter 79 min. Julius Krüger måtte ud på bænken efter en glidende tackling midt på banen.

DB var i undertal de næste 10 min. – men alligevel var det i netop disse 10 min., at bolden rullede DB’s vej.

DB kom foran 0–1 på mål af Frederik Frost efter 83 min.

ØIF havde en afslutning, som gik i sidenettet på DB-målet. Bolden blev hurtigt sat i gang. Frost var selv med i opspillet. Han fandt Victor Dyhl i højre side. Dyhl sendte bolden på tværs ind foran ØIF-målet, hvor Tobias Damkær misbrugte sin afslutningsmulighed. Bolden røg retur til Frost, der – som altid – var på plads og klar, der hvor målchancerne opstår. På forunderligvis fik Frost vippet bolden ind i målet. Kæmpe forløsning! Og som om det ikke var nok, gjorde Mathias Rahbek, da der blot var få sekunder tilbage af kampen, det til 0–2.

Hector Uhl er bagmanden til 0–2-målet. Foto: Henrik Rosschou.

Hector Uhl – den lille energiske midtbanespiller – tacklede bolden fra sin modstander og spillede videre frem til Tobias Damkær. Frost og Rahbek fulgte godt med på midten, og Damkær sendte en »sukkerbold« frem til Rahbek, der satte venstrepoten på bolden, der gik i nettet.

Meget ondt skulle DB-holdet igennem, men sejren er »vør«.

Kastrup BK vinder

Som tidligere nævnt tabte Bispebjerg BK til IF Føroyar og kan derfor ikke længere nå 2.-pladsen, som giver oprykning til københavnsserien

De lokale rivaler fra Kastrup BK sikrede sig allerede forrige weekend oprykning – og med en 3–0-sejr over HB i denne runde sikrede de sig nu også 1.-pladsen i serie 1.

Frederiksholm Sydhavnen og Nørrebro FF fik uafgjort. Kampen sluttede 3–3.

DB’s modstander i pokalturneringen Jægersborg BK viste god form, da de hjemme vandt 5–1 over BK Vestia.

I bunden af rækken er der fortsat drama om 14.-pladsen, der giver nedrykning.

Rødovre lignede længe en sikker nedrykker, men under forårets kampe har de fået 23 point. Rødovreholdet vandt lørdagens udekamp 1–3 over CSC.

Også ØFK, der er fedtet grundigt ind i nedrykningskampen, fik tre point, da de vandt 5–3 over BK Hellas.