Dragør BK–Sundby BK 0–1

Torsdag den 11. august var sidste sæsons modstandere fra købenshavnsserien, Sundby BK (SKB), forbi DB’s veltrimmede træningsanlæg ved Hollænderhallen.

DB startede kampen godt. De lagde ud med god boldomgang og pressede SBK. Men efter syv min. fik SBK spillet sig igennem DB-forsvaret og bragt sig foran 0–1.

DB spillede alligevel stort set lige op med SBK det meste af første halvleg.

2. halvleg startede med SKK-offensiv mod DB-målet.

To hjørnespark blev fremtvunget inden for de første fem minutter, men SBK-spillerne kunne ikke udnytte de chancer, de fik tilspillet sig. DB’s forsvar var solidt – og i målet stod Frederik Felland nok sin bedste kamp for DB.

Det sidste kvarter af kampen var DB’s. De skabte fint spil frem ad banen – og kun afslutningerne manglede.

Skal enkelte spillere fremhæves, må det være Frederik Felland, Jacob Holmegaard og Kim Have. Der er dog så mange talenter på DB-holdet, som står klar til at springe ud.

Dragør BK–Skovshoved IF 0–3

Fredag den 12. august blev den anden træningskamp på kun to dage spillet mod Skovshoved IF (SIF), der også spiller i københavnsserien. Og to kampe på to dage var hård kost for det nye DB-mandskab, som dog ikke piver over den sammenpressede opstart.

DB havde ny målmand mellem stængerne. Carl Ernstsen, der er hentet fra A27-projektet, er en ny, ung talentfuld målmand, som der allerede nu kan gardere for Mads Glæsner og Frederik Felland.

Igen startede DB godt og fik overtal i det fremadrettet spil.

SIF fik efter den gode DB-start et lille overtag. Efter 31 min. bragte de sig foran 0–1 efter et længerevarende pres på DB-målet. SIF-afslutningen ramte stolpen, og riposten blev sikkert sat i mål.

Få minutter efter blev Kasper Walker sendt af sted mod baglinjen, men der var ingen medspillere foran SIF-målet til at tage i mod indlægget.

SIF kom to min. før pausen foran 0–2 efter et fladt langskud fra kanten af feltet.

Fra starten af anden halvleg var det SIF, der havde det meste af spillet. Træt-heden hos de DB-spillere, som havde været på banen i træningskampen dagen forinden, begyndte at melde sig.

Efter 75 min. gav dommeren straffe til SIF for et benspænd i DB-feltet. Det blev sikkert omsat til en 0–3-føring.