Öresundsmarkedet klar til ny sæson

Lokale kræfter står igen bag sommerens markeder på havnen

Af Rasmus Mark Petersen

Öresundsmarkedet byder i år velkommen i to weekender på Dragør Havn, og Christian Willesen, der har boet i Dragør de sidste 14 år, glæder sig til igen at slå dørene op.

Han fortæller til Dragør Nyt om idéen med markedet, hans snørklede vej til at blive markedsarrangør og hans egen kærlighed til Dragør.

I den kommende weekend vil man igen kunne gå rundt i duften af håndlavet lakrids, særligt udvalgte hollandske oste og det, Christian Willesen kalder verdens bedste pizzaer. Med andre ord er Öresundsmarkedet tilbage på Dragør Havn med boder, streetfood og musik. Og som altid er det lokale kræfter, der står bag.

Christian Willesen har prøvet meget i sin karriere, og vejen til asfalten på havnen er lang og snørklet, men også interessant. Derfor bringer vi i dag et portræt af manden, der får havnen til at lyse op et par weekender hver sommer.

Christian Willesen står bag to markedsweekender i år. Arkivfoto: TorbenStender.

Den første coronaepidemi

Det startede egentlig i Aarhus, hvor Christian Willesen interesserede sig for musikken, og pludselig var han verdensstjerne i Danmark i gruppen Nice Device. Tilbage i 1993 lavede de monsterhittet Cool Corona, som med en vis tilsnigelse godt kan siges at være den første coronaepidemi i Danmark.

For den nyslåede popstjerne var der ingen nedlukninger, men til gengæld en masse åbne døre. Det førte ham til København og kulturåret 1996, hvor han var koncertarrangør på færgen Kronborg.

Musikkarrieren kunne ikke vare evigt, så i stedet for gik han ind i modebranchen, hvor han var med til at lave en ny landeplage. Tøjmærket Punk Royal fik alle dem, der ville følge den modegrønne mani til at gå med aflagte militærbukser med brandets navn trykt i store, fede typer midt på måsen.

Katte jager ud af byen

Andre modeprojekter kom og gik, og pludselig fik kærligheden lejligheden på Østerbro til at være lidt lille. Eller rettere – kærlighedens to katte fik ham til at søge mod Drag-ør, hvor han nu har boet i 14 år. Og det var ikke tilfældigt, at kærligheden lige faldt på Dragør.

»Jeg har altid godt kunnet lide det her med, at når jeg kører gennem lufthavnstunnellen, så er der lige pludselig marker. Den her landsbystemning – der er ro på herude i forhold til København, det, synes jeg også, er et kæmpe stort aktiv,« forklarer han og får også nævnt både havnen, stranden, den gamle by og fastelavnstraditionerne i hans kærlighedserklæring til byen.

I dag er både kattene og kæresten væk, men han bor stadig i samme hus, som han er blevet så glad for. Derfor opstod idéen for snart seks år siden med at ville give noget tilbage til byen.

Barske markedsvilkår

Men historien skal lige et smut tilbage forbi Aarhus først. Fordi nu var det nemlig den progressive provinshovedstads tur til at være årets europæiske kulturby.

Og her så Christian Willesen en mulighed for at lave et stort marked på havnen. Derfor arbejdede han benhårdt på at få et stort marked op at stå, og det blev en dundrende fiasko.

Vejret i sommeren 2017 var bare ikke til et udendørs marked, der regnede væk i de fleste weekender. Og så var Aarhus Havn for seks år siden måske ikke det mest velbesøgte sted, uanset vejret.

Derfor gav det mening for den nu fejlslagne markedsmager at forsøge at bruge al den viden om at afholde sommermarkeder et sted, hvor det ville give bedre mening, og hvor der rent faktisk var nogen, der havde lyst til at have det.

Sommerens første udgave af Öresundsmarkedet forløber fra på fredag, den 14. juli, og frem til og med søndag den 16. juli.

Det glade lag

Christian Willesen stak en finger i jorden hos Dragør Gadelaug og de lokale butikker, som ifølge ham var mægtigt glade for idéen om et marked, der kunne trække endnu flere gæster til byen og få dem til at blive lidt længere.

Dragørbutikkerne fik også muligheden for at være med på selve markedet, men der ligger en svær udfordring i at finde tid til både at bemande en markedsstand og sin egen butik i den travleste tid.

Da Öresundmarkedet åbnede for første gang for fem år siden, blev det en bragende succes. Godt hjulpet af vejret, men også fordi han denne gang havde ramt rigtigt.

Markedet var ikke for stort, og han havde bevidst udvalgt kvalitetsboder, hvor både produkterne og fortællingen bag tiltrak lokale, sejlere og andre turister.

Lokal musik

Nu siger en helslidt sportsmetafor, at man ikke skal skifte ud på et hold, det går godt for. Derfor er konceptet i år det samme, men der er alligevel lidt nyheder på plakaten. Blandt andet kan man finde bæredygtigt garn fra det nystartede, lokale foretagende, Le-garn.

Musikprogrammet vil i år også være besat af Dragør-musikere for at sikre den lokale forandring yderligere. Christian Willesen var således også engageret i musikweekenden i det gamle bådeværft for et par uger siden. Og det arrangement viste med al tydelighed, at der er rigeligt med talent i Dragør til at få nogle skønne sommeraftener spillet op til liv og glade dage.

Hvor der det første år var marked fire weekender i træk, så har kommunen i år kun givet tilladelse til to markeder. Og det ærgrer Christian Willesen, at det ikke bliver prioriteret at tiltrække gæster til byens erhvervsliv.

»Det er jo et initiativ, som samler byen og giver turister og alle de andre folk, der kommer herud om sommeren, en god oplevelse af byen. Der forstår jeg ikke, hvis man hellere vil have en plads, der står tom i nogle weekender,« siger han – og understreger samtidig, at han naturligvis er meget glad for, at det kan lykkes at lave et marked, der fungerer i hans hjemby.

Öresundsmarkedet holder åbent på havnen fra fredag den 14. til søndag den 16. juli og igen i august fra den 4. til den 6. Boderne har åbent til kl. 18 – og madboderne til ud på aftenen. Musikken spiller mellem kl. 17 og 20.