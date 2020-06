Öresundsmarkedet

Endnu en sommer med streetfood på Dragør Havn

Der bliver igen i år rig mulighed for at stille sin sult og tørst på Dragør Havneplads. Dragør Kommune har nemlig givet tilladelse til, at Öresundsmarkedet kan få lov til at afholde sin tredje sæson på havnen.

Sommeren igennem vil man kunne opleve den afslappede stemning på havnen i fem weekender. Første gang er allerede den kommende weekend – fredag den 12. til søndag den 14. juni.

Arrangøren af Öresundsmarkedet, Christian Willesen, fortæller til Dragør Nyt, at man på trods af covid-19-situationen trygt kan lægge vejen forbi streetfoodmarkedet i løbet af sommeren. »Afviklingen vil foregå ansvarligt, og der vil være afstandsmærkning og håndsprit,« fortæller arrangøren, der begejstret tilføjer: »Vi glæder os til endnu en gang at byde velkommen til spændende stande, gourmet-oplevelser af høj karat – og naturligvis herlig hygge.«

Öresundsmarkedet kommer også i år til at bestå af en stribe foodtrucks, hvorfra der bydes på mad fra mange verdensdele. Der vil være bar med øl, vand og vin, og i en række boder bydes på delikatesser og andre varer, som man kan tage med hjem.

Christian Willesen fortæller, at man stadig kan tilmelde sig som stadeholder, hvis man har produkter, der kan berige markedet. »Vi hører gerne fra dem, der vil med – alle er velkomne,« siger han.

Allerede i den kommende weekend kan man på havnen opleve foodtrucks og boder med lækker mad og delikatesser fra flere forskellige verdenshjørner. Arkivfoto.

Markedskalender

Öresundsmarkedet afholdes, som nævnt tidligere, fem gange denne sommer. De øvrige fire markeder forventes afholdt fredag den 26. til søndag den 28. juni, fredag den 17. til søndag den 19. juli, fredag den 31. juli til søndag den 2. august samt fredag den 21. til søndag den 23. august.