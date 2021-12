Overrækkelse af kommunens handicappris

Af Birgit Buddegård

På grund af coronasituationen blev overrækkelse af årets handicappris markeret ved et lille arrangement – men med stor påskønnelse – lød det i kommunens invitation til prisoverrækkelsen, der fandt sted i et mødelokale i Hollænderhallen.

Prisoverrækkelsen skete på FN’s internationale handicapdag, og prisen blev overrakt til Wiebke Zickert for hendes store arbejde med at sikre, at den lokale lydavis udkommer hver uge.

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og næstformand i Handicaprådet Nicolaj Bertel Riber, A, bød velkommen og udtrykte sin glæde over, at der var sat en ny kurs for handicapområdet i kommunen. Og han roste prismodtageren og de mange frivillige bag Dragør Lydavis for »at være mennesker, der gør en forskel for mennesker«.

Formand for Handicaprådet Jeanet Barth fortalte, at årets budskab for handicapområdet er »sammen gør vi handicap mindre« – og så kaldte hun Wiebke Zickert for en ildsjæl, der leder arbejdet omkring lydavisen. »Hun får idéer og er hjælpsom og forstående og har med sit engagement gjort livet nemmere for blinde og svagseende,« lød det fra Jeanet Barth.