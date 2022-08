Ved træningen fredag den 22. juli viste svenskeren Linus Lundqvist, hvorfor han har domineret Indy Lights-serien i år. Han var igen hurtigst af de 13, der stillede op til løbet. På den korte, hurtige bane var det dog tæt. Der var kun 0,0786 sekunder imellem Lundqvist og Christian Rasmussen, der var femtehurtigste ved træningen – og til James Roe, der blev nummer 13, var der kun 0,7939 sekunder til den hurtigste tid.

Ved kvalifikationen lørdag var det dog Hunter McElrea, der stjal billedet og den bedste startposition. Hans gennemsnitsfart over to omgange var 256,695 km/t., og her måtte Lundqvist nøjes med 2.-pladsen. Men det var også her meget tæt – for Lundqvists gennemsnitsfart var 256,431 km/t.

Christian Rasmussen blev nummer fem ved kvalifikation med en gennemsnitsfart på 255,273 km/t.

Godt to timer senere gik starten til det 75 omgange lange løb.

Hunter McElrea var hurtigst, da det grønne lys satte løbet i gang, og han sad på 1.-pladsen de første 50 omgange. Kun en gang lykkedes det for Lundqvist at sætte McElrea under pres – men det lykkedes ikke at komme forbi.

På 42. omgang havde James Roe kontakt og måtte udgå af løbet. Det gule flag blev holdt oppe i otte omgange.

Da løbet atter blev sat i gang, var Hunter McElrea uopmærksom. Bilen kom for langt ud mod sikkerhedsbarrieren og efterlod en stor åbning til Lundqvist, der greb chancen og snuppede 1.-pladsen. Også Matthew Barbham kom forbi McElrea – og indledte forfølgelsen af Lundqvist.