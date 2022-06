På rundvisning i lufthavnen

På turen var der både fokus på fortid og fremtid. Den lufthavn, som de fleste kender i dag, er meget anderledes, end den, der blev anlagt for næsten 100 år siden, var. Der har løbende været behov for at udvikle både terminaler og landingsbaner i takt med, at behovene fra både passagerer og flyselskaber har ændret sig.

Særlig stor interesse var der for de store fly og maskiner, som lufthavnen rummer. Bussen kørte også rundt på det afspærrede område i lufthavnen og kunne således komme helt tæt på de fly, som lettede lige ved siden af bussen.

Under besøget var der også tid til et kig på noget af det materiel, der skal til at få hjulene til at snurre i Københavns Lufthavn. Herunder blandt andet de kæmpestore snerydningsmaskiner og brandbiler, som på trods af en vægt på cirka 36 ton skal være i stand til på få minutter at rykke ud til kritiske hændelser i lufthavnen. Flere af deltagerne fik lov at komme en tur på forsædet og forestille sig, hvordan det er at arbejde i lufthavnen.

Det var lufthavnen selv, som havde arrangeret turen for nysgerrige naboer med lyst til at komme helt tæt på en af Danmarks største og mest komplekse arbejdspladser. Og med den enorme inter-esse, arrangøreren oplevede, naboerne udviste arrangementet, regner man med, at man også fremover vil slå dørene op for dem.