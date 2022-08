På sommertogt med Fulton

Ifølge ungdomsskoleleder Christoffer Søe, der selv var med om bord, er det netop det hårde arbejde, der skaber gode fællesskaber.

Han forklarer, at alle bliver inkluderet, når de skal løse opgaverne sammen. En nattevagt er for eksempel et godt sted at knytte bånd. Her hjælper de unge hinanden med at holde sig vågne og får god tid til at tale sammen, mens de samtidig har ansvaret for alle dem, der ligger og sover i køjerne under dækket. Det knytter de unge tættere sammen, fortæller han.

En anden forklaring på det stærke sammenhold kan ifølge ungdomsskolelederen være, at de unge skal slukke deres telefoner, når de går om bord på skibet, og at det er forbudt at tænde dem igen, før de er på vej hjemad igen – i år var det, da de steg ind i toget, der tog dem fra Aalborg til København. Den regel er de unge med på, ligesom de er med på, at alle ungdomsskolens ture foregår uden alkohol, rygning og energidrikke. Og netop om dette oplever Christoffer Søe en tendens, hvor flere og flere unge benytter ungdomsskolens tilbud, fordi de savner fællesskaber, der ikke er båret af alkohol.

Stor byfest i Aalborg

Torsdag aften gik de unge fra borde til den helt store byfest på havnefronten i Aalborg. Aftenens hit var udendørskoncerterne med blandt andre de populære sangere Tobias Rahim og Ericka Jane.

Det var første gang, at Dragør Ungdomsskole var om bord på Fulton under Tall Ship Race – men det ligger fint i tråd med ungdomsskolens mission, fortæller Christoffer Søe. Formålet med Tall Ship Race er at bevare kulturarven og kendskabet til de gamle sejlskibe.

»Vi ønsker også, at de unge i Dragør bevarer kendskabet til den maritime historie og kulturarv, de er en del af. Derfor arbejder vi på at udvide tilbuddene på havnen omkring Det Maritime Hus, så endnu flere kan blive inspirerede til at tage del i kulturlivet omkring havnen,« lyder det fra Christoffer Søe.

Flere af de unge skriver i deres evalueringer, at det var spændende at være på vandet og lære at sejle for sejl, fortæller Christoffer Søe, og et overblik over de samlede evalueringer afslører, at Fultons fællesskab atter er gået lige i hjertet på en ny generation af ungdomsskoleelever.

Der var højt humør i togkupeen på den lange køretur hjem fra Aalborg. Og vanen tro blev der både krammet og fældet tårer ved afskeden.

Tilmeldingen til næste års togt åbner allerede på mandag, den 15. august.

CL