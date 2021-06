På vej mod betalingsparkering?

Fremtiden for gratis parkering af bilen i Dragør er uvis. Det står klart efter et flertal i Økonomiudvalget (ØU) bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre vedtog, at der skal arbejdes videre med at lave et fyldestgørende beslutningsgrundlag, som kommunalbestyrelsen kan bruge til at træffe en endelig beslutning.

Konservative stemte imod forslaget.

Med beslutningen anmoder ØU om, at §17 stk. 4-udvalget om Infrastruktur laver et oplæg, hvor man f.eks. tager stilling til betalingszoner, eventuelle bufferzoner, licensrettigheder for beboere, erhvervsdrivende og øvrige borgere i kommunen.

Spørgsmålet om betalingsparkering har allerede været behandlet i §17 stk. 4-udvalget om Infrastruktur. Her var konklusionen, at der potentielt kan være et perspektiv i at indføre betalingsparkering – men samtidigt, at der er en lang række uafklarede forhold, man vil have afklaret først. Udvalget får derfor mulighed for at arbejde videre med projektet.

TM