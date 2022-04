Vi har modtaget:

Påskevandring

Sognepræst Gitte Turin fra Store Magleby Kirke havde palmesøndag arrangeret en påskevandring.

Programmet for dagen var sammensat sådan, at vi gennemgik hele påskens højtider – fra palmesøndag, skærtorsdag, langfredag til påskemorgen.

Vi var over 20 personer, som mødtes i kirken til dejlig musik af Mendelssohn »Lieder ohne Worte«, og derefter var der salmer og altergang. Gitte Turin gennemgik først i kirken de begivenheder, der skete langfredag, og vi begav os derpå til fods gennem Hovedgaden i Store Magleby, mens vi sammen kunne reflektere over langfredagsmørket.

Ved Forsamlingshuset i Store Magleby samledes vi og fik læst ord til langfredag, og mens vi stille gik tilbage til kirken, lagde vi langfredags mørke bag os. I kirken mødtes vi af fin orgelmusik og vendte os mod fejring af påskemorgen. Der sang vi sammen Carl Nielsens dejlige salme »Påskeblomst, hvad vil du her«, fik flere ord på påskemorgen og sluttede i kirken med orgelmusik af Bach.

Menighedsplejen bød velkommen i Graverboligen til kaffe og kage, og vi var mange, som gav udtryk for, at det havde været et fint arrangement, og som gerne så, at det kunne blive tradition med sådan en påskevandring.

Med venlig hilsen

Elisabeth Haase