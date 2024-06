Papirgrossisten solgt

Butikken på Dragør Havn overtages af Mai-Britt Haslund, der har arbejdet i virksomheden i fire år

Af Thomas Mose



Gerhard Rehling og Kjeld Dahl har solgt virksomheden Euro-Design og Papirgrossistens Udsalg på Færgevej 11–13 på Dragør Havn.

Gerhard Rehling startede firmaet Euro-Design i 1980 for at introducere det, han betragtede som værende de førende europæiske papirfabrikkers papirdesigns for boghandlerbranchen.

I den første spæde start holdt firmaet til i tagetagen i Dragør Centeret, herefter i Caj P’s lokaler på hjørnet af Strandgade og havnen, og i 1994 flyttede virksomheden til de nuværende lokaler på Færgevej.

Firmaet leverer stadig skolevarer, kort og notesbøger m.m. til en række bog- og papirforhandlere i Danmark, men mange Dragør-borgere vil nok kende firmaet fra butikken på Færgevej, som har eksisteret i ni år, og som Kjeld Dahl har været ansvarlig for.

Butikken har fået navnet Papirgrossistens Udsalg, fordi de to butiksindehavere mener, at ordet lagersalg er negativt ladet. Men butikken er et lagersalg, hvor kunderne kan købe sidste skrig fra England inden for papirvarer.

Ufordret branche

Gerhard Rehling og Kjeld Dahl har i deres tid i virkomheden oplevet boghandlerbranchens store udfordringer – blandt andet med lukning af kæder såsom GAD og Arnold Busck. Det er derfor ikke en selvfølge, at nichefirmaet Euro-Design og Papirgrossistens Udsalg vil overleve ejerskiftet, men med et stort antal loyale boghandlere samt den store opbakning fra de lokale borgere i Dragør er håbet, at firmaet kan drives videre.

Det ligger Gerhard Rehling og Kjeld Dahl meget på sinde, at butiksudsalget på havnen skal drives videre.

Mai-Britt Haslund har arbejdet i butiksdelen i fire år – og som bosidende i Søvang kender hun byen rigtig godt. Hun elsker at møde dens mange søde kunder og vil drive firmaet videre i nogenlunde samme ånd som hidtil, med en konstant strøm af nye spændende papirvarer.

Herforuden har Mai-Britt Haslund stor salgserfaring fra møbelbranchen, og så er hun kendt af mange i Dragør efter i mange år at have været frivillig i Dragør Boldklub.

Velforberedt overtagelse

Gerhard Rehling og Kjeld Dahl oplyser, at ejerskiftet er grundigt forberedt. Sammen med den nye indehaver har de besøgt England for personligt at hilse på de vigtiste leverandører.

»Vi er sikre på, at Mai-Britt er den helt rette til at køre firmaet videre og er overbeviste om, at vores mange Dragør kunder vil tage godt imod hende,« siger Gerhard Rehling og Kjeld Dahl.

Gerhard Rehling går nu på pension, og Kjeld Dahl, som også har virke som autoriseret turistfører, vil bruge fremtiden på at hygge sig med sine udenlandske gæster.