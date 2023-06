Partnerskab mod indbrud

En undersøgelse fra perioden 2014–2019 viser, at af de 750.000 genstande, der stjæles hvert året, bliver 600.000 afsat i Danmark, og Bo trygt anslår, at der i 2019 var 250.000 danskere, der købte hælervarer til en samlet værdi på omkring to mia. kr.

Bo trygt pointerer, at det i høj grad er danskerne selv, der gennem køb af hælervarer uforvarende finansierer indbrudstyvene.

Samarbejde

Som partner i Bo trygt forpligter Dragør Kommune sig til at tilslutte sig en række principper.

Kommunen skal blandt andet samarbejde tæt med politiet og civilsamfundet om at forebygge indbrud og øge trygheden. Tryghed og forebyggelse af indbrud skal sætte højt på dagsordenen, og kommunikationen om indbrud skal ske på en konstruktiv og tryghedsskabende måde.

Endeligt skal arbejdet være baseret på data, og der skal sætte ind, der hvor det kan gøre en forskel.

Målet er ud over at fastholde et lavt antal indbrud at styrke nabofællesskabet. Der skal komme mere end 400 nye nabohjælpere ved at understøtte et netværk af nabovenner, og endelig skal trygheden øges, så bekymringen for indbrud kan mindskes.

Bo trygt vil til at understøttelse af de lokale aktiviteter bidrage med forskellige former for ekspertise og sørge for afholdelse af en række seminarer, hvorpå videndeling kan ske på tværs af kommuner og politikredse.

Der er i Bo trygt blevet ansat en række tidligere politibetjente med særlig indsigt i tryghed og indbrudsforebyggelse. Disse betjente kan bookes både af borgere, politi og kommune til at medvirke i events og arrangementer.

Ressourcebrug

Selvom det er gratis at medvirke i Bo trygt, vil det dog koste i form af forbrug af arbejdstid i kommunen.

På kommunalbestyrelsesmødet udtrykte Peter Læssøe (T) da også bekymring over dette forbrug.

Forvaltningen oplyser herom, at projektet vil involvere kommunens kommunikations-afdeling og planafdeling – samt at man derudover med fordel vil kunne bruge de kommunalt ansatte, der arbejder rundt om i byen. Herunder nævnes som eksempel sosu’ere og ansatte i Vej- og Gartnerafdelingen.

