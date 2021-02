Det er ikke længere tilladt at besidde peberspray.

Peberspray forbudt

Det er ikke længere lovligt at have en peber-spray i hjemmet. Politiet opfordrer til, at man – hvis man har en – snarest afleverer den til politiet

I to år har det været lovligt at købe en peberspray og have den i hjemmet til selvforsvar. Et flertal i Folketinget har dog besluttet at rulle den lov tilbage, og fra den 1. februar i år er det for borgere således hverken lovligt at købe eller besidde pebersprays. Og det er heller ikke længere tilladt at have en peberspray i hjemmet uden tilladelse fra politiet, oplyser Københavns Politi til Dragør Nyt.

I en periode fra 1. februar til 31. marts i år vil det dog være tilladt at transportere en peberspray, hvis man er på vej fra hjemmet for at aflevere den til politiet. Det understreges, at transporten skal ske direkte, og der må ikke foretages andre ærinder undervejs.

Vicepolitiinspektør Paw Kaltoft opfordrer til, at man hurtigst muligt – og inden den 31. marts – skiller sig af med sin peberspray, hvis man ejer en.

I hovedstadsområdet kan pebersprays afleveres til politiet i ekspeditionen på Hovedbanegården, der har åbent hverdage fra kl. 8 til 21 og i weekender og helligdage fra kl. 10 til 17.

BB