Penge til digereparation kan tages fra PFAS-oprydning

Dragør Kommune skal omprioritere Budget 2024 for at finde penge til reparation af diget på Dragør Nordstrand – og de kan findes i ubrugte midler til oprensningen af Hovedgrøften

Af Thomas Mose



Kommunalbestyrelsen har besluttet at finde finansiering til reparation af det i dag private dige på Dragør Nordstrand.

Beslutningen indebærer, at der nu skal omprioriteres midler fra det eksisterende anlægsbudget for 2024.

På mødet i kommunalbestyrelsen den 20. juni blev det vedtaget, at administrationen skal udarbejde et forslag til finansiering af kommunens andel af digets udbedring. Dette inkluderer også en mulig mellemfinansiering af lodsejernes udgifter, hvis kommunen ikke overtager diget.

Hvis kommunen vælger at overtage diget, vil den afholde alle udgifter til reparationen. Og sker det ikke, vil pengene blive ydet som et lån.

Penge i Hovedgrøften

Kommunens andel til udbedringen af diget er foreløbigt anslået til 625.000 kroner. Denne finansiering skal findes ved at omprioritere midler fra anlægsbudgettet for 2024.

Specifikt foreslår administrationen, at pengene kan »lånes« fra den oprindelige anlægsbevilling på 2 millioner kroner til oprensning af PFAS-forurening i Hovedgrøften.

Forvaltningen oplyser, at projektet med oprensning af PFAS-forureningen ikke kan gennemføres i år, fordi der ikke er en løsning på bortskaffelse af det forurenede materiale.

»Det skønnes ikke realistisk, at projektet og dermed bevillingen kan udnyttes i 2024,« står der i indstillingen til Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Men ifølge forvaltningen arbejdes der på en projektudredning med henblik på at finde en løsning for oprensningen.

Pengene fra oprensningen kan i stedet for bruges til at finansiere udbedringen af diget. Udsættelsen betyder nemlig, at pengene, som i årets budget oprindeligt var afsat til PFAS-oprensning, nu kan bruges til at reparere diget for.

Samtidigt foreslås det, at kommunalbestyrelsen sætter en ny bevilling af til en oprensning, når projektet er nærmere afklaret, og man ved, hvad det vil koste.

Udlæg eller overtagelse

Foruden finansieringen af kommunens andel skal politikerne også besluttet, om Dragør Kommune skal tilbyde digelagets bestyrelse, at kommunen kan forestå udlæg for den samlede udbedring af diget.

Dette betyder, at kommunen vil stå for betalingen i første omgang – og derefter opkræve beløbet hos de berørte lodsejere, hvis ikke kommunen på et senere tidspunkt vælger at overtage diget. Fordelen i denne løsning vil være, at diget bliver udbedret hurtigt, så det kan være klar til efterårsstormene.

Inden sagen kan endelig vedtages på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 29. august, skal den først behandles i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (onsdag den 14. august) samt senere i Økonomiudvalget (torsdag den 22. august).