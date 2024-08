Penge til infoskærme, intranet og teleslynge

Af Rasmus Mark Pedersen



Hvis man er vild med at gå til kommunalbestyrelsesmøder, men hidtil har haft svært ved at høre, hvad politikerne siger, så er der godt nyt.

Kommunens digitaliseringspulje er nemlig blevet uddelt for femte gang. Her er der er indkommet fire ansøgninger, der lever op til puljens kriterier. Og her er en teleslynge i byrådssalen blevet valgt som et af projekterne.

Et andet godkendt projekt er opsætning af informationsskærme på Enggården og opdatering af skærmene i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården.

De to sidste projekter er mere målrettet kommunens medarbejdere.

Der kommer et nyt system til at planlægge vagter i Sundhed, Pleje og Rehabilitering samt en forbedret adgang til interne kommunale informationer på kommunens intranet for medarbejdere, der i dag har et arbejde, hvor de ikke lige sidder bag en computer.

Formålet med puljen er at forbedre kommunikationen, effektiviteten og servicen på tværs af kommunens fagområder. Ansøgningerne beløber sig til samlet 251.983 kr., hvilket efterlader 261.017 kr. til udmøntning i årets anden runde i efteråret.