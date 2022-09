Nyt fra Dragør Boldklub:

Perfekt sæsonstart

Dragør Boldklub er kommet stærkt fra start

Det har været en lang sommer efter Dragør Boldklubs (DB) nedrykningen fra københavnsserien og en kort, men intens opstart til den nye sæson i serie 1.

Træningskampene har resultatmæssigt ikke været positive, men spillet har givet lys for enden af tunnelen. Som man siger i teatersproget – en dårlig forpremiere giver en god premiere.

Dragør BK–HB 4–2

Tirsdag den 23. august kom HB til Dragør. Udeholdet var varme og i kampform efter en 3–1-sejr over PI Fodbold i deres sæsonpremiere.

Det var da også HB, som kom bedst fra start og fik kørt bolden rundt på midten. Men det var DB’s Patrick Sandby, der stod for kampens første seriøse afslutning, som fløj få centimeter over overliggeren, efter kun to min.

Herefter var det HB, der havde både spil og afslutninger, som var tæt på mål.

Efter 17 min. kom HB’s scoring efter et længerevarende pres mod DB-forsvaret.

Scorringen var som en rød klud for tyren. DB’s »nye drenge« fik vendt nedturen til noget positivt.

Udligningen faldt i første halvlegs overtid med en fabelagtig scoring af Frederik Glendorf, der var tilbage i Dragør efter et kort ophold i Fremad Valby. Sebastian Matz tog et hjørnespark i højre side. Hans indlæg blev bokset ud af feltet af HB’s målmand. Glendorf satte pres på HB-spilleren, som ikke fik kontrol over bolden, og dirigerede med kattepote bolden frem til afslutning. Bolden strøg op i højre målhjørne uden for målmandens rækkevidde.

DB starter sæsonen med to sejre.

Inden målet havde DB ved hjælp af de teknikker for fight og spil, som holdet har trænet siden opstarten, fået kæmpet sig ind i kampen.

De to trænerne Kim Damkær og Janus Krüger satte fra anden halvlegs start friske kræfter ind på banen. De nye spillere var Kasper Walker Andersen og Sigurd Thomsen, som erstattede Tobias Damkær og Patrick Sandby.

Anden halvleg var seks min. gammel, da Kasper Walker bragte DB på 2–1. HB tog et frispark midt på banen. August Toudahl tacklede bolden fra den HB-spiller, som modtog bolden. Tou-dahl spillede bolden videre ud til Walker i venstresiden. Han fortsatte sit løb ind i felt, og fra en skarp vinkel placerede han bolden i det lange hjørne. Flot og enkelt spil af Toudahl og Walker.

Kort efter skiftede DB igen. Ud gik Julius Krüger – ind kom Jacob Sørensen.

HB var efter DB’s 2–1-scoring noget på hælene, og deres spil hang ikke sammen. Til gengæld var der nu liv i DB’s fremadrettet spil.

Efter en time var Kasper Walker igen helt fremme i venstresiden – men denne gang strøg afslutningen forbi målet.

Glendorf fandt sin gamle rolle på midtbanen og fik serveret et par artige frispilninger.

Efter 66 min. blev Walker serviceret af Glendorf, men Walker missede afslutningen.

Det var dog blot et forspil til næste det næste Glendorf-Walker-sammenspil.

Glendorf spillede kort tid efter Walker fri nok en gang, og denne gang svigtede Walker ikke. 3–1. Er det et nyt angrebsmakkerpar, der ses her?

Men heller ikke i serie 1 skal man ikke hvile på laurbærrene. HB reducerede på et angreb efter 76 min. DB blev sat under pres, og bolden sprang nærmest rundt i DB-feltet. Til sidst var det DB’s målmand, der fik dirigeret bolden i mål til 3–2.

Kun fem min. senere var det dog angriberen Patrick Sandby, som fik bragt DB på 4–2. Tobias Damkær blev spillet frem foran HB-feltet. Han fik ikke kontrol over bolden, som i stedet for blev prikket videre til Sandby, der tog et kort træk ind mod midten fra højresiden og elegant kringlede bolden over i venstre målhjørne. Igen en perfekt afslutning.

Desværre blev slutningen af kampen skæmmet lidt af en uheldig episode, hvor August Toudahl og en HB-spiller fik gult kort for et »klammeri«, som de begge burde have undgået.

Kampsen sidste afslutning gik til Glendorf, som fra egen bane kom frem til en afslutning, som ramte overliggeren på HB-målet.

DB vandt sæsonpremieren med en sejr og en kampiver, som lover godt frem over.

CSC–Dragør BK 0–4

Lørdagens heldagsregn kunne ikke holde DB væk fra Kløvermarken.

»Vindstille og regn – perfekt fodboldvejr,« lød DB-træner Janus Krüger vurdering inden kampen på spørgsmålet, om kampen ville blive aflyst.

CSC havde spillet en kamp før mødet med DB – og vundet blev den på hjemmebane mod Østerbro IF.

DB blev presset tilbage fra kampens start. CSC kom masende frem med muskler og råb, som skulle gøre det op for den manglende teknik. DB-spillerne skulle bruge omkring et kvarter for at finde fodfæstet.

Efter cirka 20 min. fik CSC deres første og måske eneste målchance i første halvleg. En lang bold blev spillet frem. DB-keeperen Mads Glæsner løber ud af feltet for at gøre vinklen mindre for afslutteren. CSC-spilleren havde blikket på bolden og løb i stedet for direkte ind i Glæsner, som faldt til jorden og efterfølgende måtte behandles. Normalt ville man se dommeren uddele minimum et gult kort til angriberen – men her faldt intet kort.

DB fik efterhånden styr på eget spil og lod CSC’s »psykiske« og fysiske forsøg på at skræmme det unge DB- mandskab blive hængende på sidelinjen.

DB’s første seriøse målchance faldt efter cirka 25 min. August Toudahl sendte et »forkølet« skud på mål, som CSC sparkede ligeså forkølet væk. Victor Dyhl samlede bolden op og prikkede den videre til Kasper Walker, som afsluttede på mål. Bolden ramte et par CSC-spillere og endte ved venstre stolpe, hvor Tobias Damkær i nærkamp med stolpen fik tacklet bolden over linjen ... men på den forkerte side. Dommeren gav hjørnespark til DB, men mange protester fra hele Christiania-lejren fik dommeren til at ændre sin beslutning og dømte i stedet for målspark. Det var nok også den rigtige dom!

Kort efter skiftede DB Jacob Sørensen ind som erstatning for Benjamin Kirk.

Efter 38 min. blev CSC reduceret til 10 mand efter et frispark på August Toudahl.

DB’s første scoring faldt efter 41 min. Jonas Pedersen var kun lige kommet på banen, da han foran CSC målet fik spillet Kasper Walker fri til en 0–1-scoring.

Denne DB-scoring trak tænder hos CSC-spillerne – og kort efter kunne de trække flere ud – i første halvlegs slutminut blev det nemlig til 0–2. Julius Krüger fik »tørret« en CSC-spiller på sidelinjen. Han spillede bolden ind på midten til August Toudahl. Toudahl trillede videre til Victor Dyhl, som ville returnere til Toudahl – men her kom Jacob Sørensen »i vejen« og afsluttede resolut på mål.

Anden halvleg startede med en DB-indskiftning. Mathias Rahbek kom på banen i stedet for Kasper Walker.

Der var kun gået tre min. af halvlegen, før stillingen var ændret til 0–3. Efter en længere skadespause viste Rahbek lidt af sin tidligere styrke. Han fik spillet August Toudahl fri til scoring foran CSC’s mål. CSC-forsvaret nåede slet ikke hjem, og målmanden var ikke i nærheden af at forhindre scoringen. Flot samarbejde mellem Rahbek og Toudahl.

Herfra stod der DB på kampen. CSC manglede teknik og kondition mod slutningen af anden halvleg. De havde måske bolden en del, men de afslutninger, de kom frem til, var ikke noget, der kunne skræmme hverken målmand Glæsner eller forsvaret, som begge stod klippefast.