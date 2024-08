Vi har modtaget:

Peter Hummelgaard minder om Forrest Gump

Dragørs folketingsmand og justitsminister minder i høj grad om filmfiguren Forrest Gump, som vader igennem tilværelsen uden at fatte, hvad der sker.

Filmen med Tom Hanks i hovedrollen er vidunderlig, men at en dansk justitsminister optræder på samme måde er skræmmende.

Da TV 2 for nogle uger siden viste dokumentarserien »Den sorte svane«, blev befolkningen oprørt over den påviste svindel og plat. Det var bestemt en øjenåbner for de mange danskere, som ikke kender menige politibetjente. Thi for dem, var der ikke de store nyheder. De oplever dem dagligt ude i samfundet. Men politiets top synes at være isoleret fra virkeligheden.

Hummelgaard blev interviewet om dokumentarfilmen, og han eklærede sig rystet over den – selvom han som minister gennem flere år burde have vidst det.

Han lovede straks efter sommerferien at indkalde Folketinget til drøftelse over stramninger. Tja, hans sommerferieplaner må ikke forstyrres.

Til ministerens behagelige oplysning, så oplyste dokumentarserien om handlinger, der allerede er strafbare. Det er bare at gå i gang i dag. Hvorfor vente? Og derpå kan folketinget naturligvis drøfte skærpelser.

I torsdags, den 8. august, oplevede vi atter en minister, som var chokeret over det fjerde skudattentat på en uge, hvor et »svensk« barn prøvede at myrde på en gade i Danmark.

Han så lidt rystet ud, men ikke så rystet, som befolkningen blev, da det kom frem, at der siden april har været 25 attentater, uden at ministeren havde reageret.

Atter vil han nu efter sommerferien tage fat.

Jeg er ikke imponeret over hans indsats.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti

Dragør