PFOS-jord kan måske få plads lokalt

Lufthavnsareal skal muligvis bruges til at opbevare den flourstofforurenede jord, som Dragør Kommune har pligt til at oprense fra Hovedgrøften

Af Rasmus Mark Pedersen



Hvad gør en klog kommune, når de både har pligten til at rense jorden for PFOS, og der samtidig ikke er noget sted i Danmark, der kan rense jord forde farlige flourstoffer?

Svaret kan måske være, at de finder et sted at opbevare jorden, indtil den kan blive renset.

Efter den stærkt forsinkede rapport om lufthavnens PFOS-forurening i forbindelse med brandøvelser har Dragør Nyt spurgt kommunens forskellige partier, hvad de mener, der er det rette at gøre med den forurenede jord i Hovedgrøften.

I svarene gemmer sig en lille nyhed om, hvad kommunen forsøger at få i stand.

Der er nemlig dialog med lufthavnen om at være opbevaringsplads for det jord, der skal graves op, for at Hovedgrøften atter kan være flourstoffri.

Næsten ens svar

Selvom det er forskellige partier, der er blevet spurgt, så har Socialdemokratiets Nicolaj Riber og Venstres Helle Barth brugt nøjagtigt de samme ord i enkelte dele af deres svar. Herunder det om, hvad der skal ske med jorden fra Hovedgrøften.

De skriver: »Det er en udfordring, som Dragør Kommune deler med andre kommuner. P.t. er der ikke et behandlingsanlæg i Danmark. Derfor samarbejder vi med lufthavnen om en midlertidig løsning om opbevaring på lufthavnens areal, indtil der er en godkendt behandling i for eksempel Danmark,« lyder det fra de to.

Herfra adskiller deres svar sig. Nicolaj Riber tilføjer:»Det er frustrerende, at der endnu ikke er fundet en løsning på deponi af det opgravede sediment. Men jeg forventer, at der snarest findes en holdbar midlertidig løsning.«

Mens Helle Barth skriver: »Det er selvfølgelig ærgerligt, for det er mere end vigtigt at få foretaget den oprensning, og vi har afsat 2 mio. kr. til gennemførslen. Jeg håber, at der snart findes en national løsning på deponeringsproblemet, så vi kan få renset grøften.«

I det sidste konstitueringsparti, Konservative, kaster borgmester Kenneth Gøtterup lidt mere lys over sagen med sammenfaldende – men dog en anelse divergerende formuleringer: »Vi samarbejder med CPH (Københavns Lufthavn, red.) om en midlertidig løsning, hvor vi skal afsøge muligheden for en midlertidig opbevaring på CPH’s areal, indtil der er en godkendt behandling i for eksempel Danmark. Det er en del af den drøftelse, som Dragør og Tårnby i samarbejde igangsatte med lufthavnen.«

Tosset og kritisk

Dragørs borgmester tilføjer hans holdning til situationen: »Det er på mange måder en tosset situation, at vi på den ene side skal rense op, men at miljøreglerne p.t. er sådan, at vi ikke har nogle steder at køre det hen. Det er en generel situation i landet, og derfor regner jeg da også med, at Miljøministeriet finder en løsning,« skriver Kenneth Gøtterup til Dragør Nyt.

Liste T har som oppositionsparti deres helt eget svar, hvor de skærper tonen: »Det er en kritisk situation. Vi har pligt til at fjerne forureningen, men kan ikke komme af med jorden. En løsning, hvor det deponeres i lufthavnen, er nævnt,« skriver liste T’s gruppeformand Peter Læssøe.

Han har dog et forbehold for den løsning, fordi lige nu bliver udløb af overfladevand fra de forskellige forurenede steder udvasket forskelligt. Det vand, der løber ud i Hovedgrøften bliver, renses i dag for PFAS – og derfor er der ikke risiko for, at forureningen kommer tilbage. Til gengæld bliver overfladevandet til det såkaldte U8-udløb i Øresund, lige nord for Nordstranden, ikke renset.

Derfor vil liste T kun være med, hvis flourstofferne i jorden ikke risikere at ryge ud i badevandet: »Det er klart, at det kræver, at forureningen kan opsamles der – så forurening, der vaskes ud, ikke ender i U8 og dermed Øresund. Så er vi lige vidt,« skriver gruppeformand i liste T, Peter Læssøe.

Hvornår der er en afklaring på, om jorden fra Hovedgrøften kan blive deponeret midlertidigt i lufthavnen, vides endnu ikke, men Dragør Nyt følger sagen.