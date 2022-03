Hun lægger igen og igen vægt på, hvor vigtigt det er at tale sammen, men indimellem kan det være svært at tale med personer, der er tæt på. Her kan Anita Fasterholt tilbyde et frirum – et neutralt rum – og hun understreger, at hun har tavshedspligt. Hun afstemmer det derfor altid med den unge pige, før hun eventuelt taler med forældrene.

I coachingsessionerne er der fokus på at skabe afklaring og sætte mål og retning, således at hun og den unge i fællesskab kan lægge en plan for, hvordan udfordringerne kan klares fremadrettet.

Målet er, at den unge pige efter et forløb hos Anita Fasterholt, føler sig stærkere og i bedre kontakt med sig selv – i stand til at træffe gode og rigtige beslutninger for sig selv.

Er der stemning for det blandt pigerne, tilbyder Anita Fasterholt også at etablere workshops omkring fælles, aktuelle emner, som pigerne har interesse for.