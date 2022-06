»Vi har heldigvis oplevet en stor velvilje og interesse og hvad deltagere angår, så når vi nærmest højderne fra før covid-19,« fortæller boldklubbens formand Søren Houen Schmidt.

Boldklubbens mange frivillige er ved at være klar og banerne står snorlige.

»Og så har vi en sponsor, der trods flere udsættelser både hos dem og hos os, har hængt ved og den opbakning er vi rigtig glade for. Så nu glæder os bare helt vildt til fodboldfest for de mange piger og drenge,« tilføjer en glad Søren Houen Schmidt – med henvisning til, at stævnet i år bærer navnet »Lidl Cup 2022«.

I september 2021 gennemførte man det udsatte pinsestævne fra 2020 og 2021 i mindre skala, sådan at det nye hold af frivillige kunne øve sig på at arrangere stævnet. De erfaringer, de frivillige har fået, er blevet indarbejdet inden pinsestævnet i år.

»Det var rigtigt godt at øve os i efteråret 2021, hvor vi havde 100 deltagende hold. Der var mange overraskelser, og vi manglede i den grad erfaringen med at afvikle et stævne,« fortæller Nana Pasler, der er stævneansvarlig i Dragør Boldklub.

Den erfaring har de frivillige nu fået, og de står klar til at byde 237 hold velkomne til årets pinsestævne.

Fodboldstævnet er både for drenge og piger og har rækker fra U/5–U/12.

De yngste er fire år, og de ældste er 12 år og har deltagende hold fra både Danmark og Sverige.

Holdene spiller i puljer lørdag og søndag, hvor der vil være liv og glade dage på banerne fra kl. 9–16.