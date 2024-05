Nyt fra Dragør Boldklub:

Pinseturnering i boldklubben

Dragør Boldklub afviklede i weekenden årets Lidl Cup

Af Thomas Mose



Der var i lørdags og i søndags fyldt godt op på Dragør Boldklubs baner ved Hollænderhallen.

Ikke mindre end 1.150 spillere i alderen fra 5–12 år havde sammen med deres holdkammerater samt familie taget turen til Dragør.

Omkring 160 hold deltog i Lidl Cup 2024, som boldklubbens traditionsrige pinseturnering hedder.

Der blev afviklet tre-, fem- og otte-mandskampe for både drenge og piger på boldklubbens baner, og der var rigeligt at se på for de mange familiemedlemmer, der var mødt op som for at heppe.

Borgmester Kenneth Gøtterup deltog også i arrangementet – dog ikke på fodboldbanen. Han havde fået til opgave at overrække pokaler og medaljer til de mange vinderhold.

Fotos: TorbenStender.