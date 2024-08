Vi har modtaget:

Placeringen af fjernvarmecentralen på Dragør Nord

Først en tak til de to skribenter (Kenneth Olsen og Søren Hvalsø) som i Dragør Nyt den 17. juli (Dragør Nyt nr. 29, side 4 og 7 – red.) med deres artikler oplyser om benyttelsen af eventuelt industriområde på Ndr. Dragørvej.

Jeg deler deres bekymringer om udnyttelsen af området 100 procent og er meget forundret over, at ikke flere borgere ytrer sig om, hvad der sker i Dragør Kommune. Vi er trods alt cirka 13.000 borgere her og har pligt til at efterlade Dragør med følelser og omhu til vore efterkommere.

Og så til min egen mening om varmecentralen.

Nu har Dragør og Tårnby i mere end 80 år måttet finde sig i skidt, møg og støj fra lufthavnen. Så nu er det på tide, at vi borgere sætter lufthavnen stolen for døren og forlanger, at de indgår i dialog med os borgere i Dragør. Jeg mener, de skal tvinges til at aftage varme fra den eventuelle kommende kraftcentral (ellers sætter vi en »prop« i porten ved lufthavnens indkørsel i sydporten), og så kan – og skal – kraftcentralen placeres lige inde på lufthavnens område på hjørnet af Ryvej og hegnet mod nord.

Og så skal man forlænge Kystvejen hen til Ryvej, videre af Ryvej over Ndr. Dragørvej og til Kirkevej. Derved får man en transportvej til det eventuelle nye industriområde og en aflastning af trafikken på A. P. Møllers Allé, Ndr. Dragørvej, Stationsvej og Hartkornsvej.

Såfremt det bliver til noget, ser jeg helst, at det bliver flere små enheder end et stort firma. Jeg ser dog allerhelst, at det forbliver som landbrugsområde, så der også er frie områder til de kommende generationer.

NB nu har kommunen lige brugt, jeg vil tro, cirka 500.000 kroner på at fjerne busslusen på Ndr. Dragørvej/D. B. Dirchsens Allé.

For få år siden brugte man nok også 500.000 kroner på at etablere den.

Hvad sker der der mon i vejafdelingen i Dragør Kommune – der må da være nogen, der har »røde ører« i den sag?

Og i øvrigt få nu sat en fartmåler op på (motorbane Dragør Nord) Ndr. Dragørvej, svarende til den på Kirkevej og Hartkornsvej. Jeg mener, at det vil virke præventivt.

Med venlig hilsen

Benny S. Nielsen

Borger i Dragør