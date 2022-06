Kort efter var Kasper Walker tæt på at score for DB, men han nåede ikke frem til Lucas Søgaards indlæg til bagerste stolpe.

IFF kom foran efter 32 min. IFF spillede bolden frem i deres venstre side, og DB’s Sebastian Matz kæmpede bravt mod tre IFF-spillere, men tabte. Indlægget nåede ind til midten, hvor der blev afsluttet direkte i mål.

Umiddelbart efter måtte DB-målmand Mads Glæsner en tur i græsset. Han blev behandlet for en fiberskade, der var så alvorlig, at han måtte lade sig udskifte kort før pausen. Det gav panderynker til den midlertidige træner, Christian Lundorff, der her blev sat i en alvorlig situation. DB-anfører Jacob Holme-gaard overtog målmandstrøjen og klarede opgaven flot. IFF havde ikke mange afslutninger, efter de havde bragt sig foran, så »Holme« og forsvaret kunne bakke godt op om hinanden.

Efter 40 min. skiftede DB Simon Hvass ud – ind kom Julius Krüger.

Lucas Søgaard fik halv-legens sidste afslutning på mål efter et hjørnespark, men han headede tæt over mål.

I anden halvleg kom Sebastian Sisso Christensen på banen, og fem minutter senere kom Tobias Oppermann ind – ud gik Andreas Steffensen.

DB fik nærmest totalt overtag i anden halvleg. Spillet blev med tålmodighed bygget op fra bagerste række. Holdet fik bragt spillet helt ind i IFF-feltet – men når tæt på 20 med- og modspillere står i samme lille felt, er det svært af få en oplagt afslutning.

Når nu IFF ikke kunne etablere eget spil, forsøgte de i stedet for at nedbryde DB’s opspil. Det fik en ellers hårdfør Nicolai Strandby at føle syv min. inde i anden halvleg. Dommeren forklarede IFF-spilleren, at det ikke skulle ske igen. Kort efter var samme spiller igen uden med riven, men dommeren havde glemt det gule kort.

DB sendte det ene angreb frem efter det andet, og det gav huller bagude.

Efter 60 min. havde IFF en afslutning, som gik diagonalt forbi mål.

Med 10 min. tilbage af kampen havde DB haft flere angreb – men alle uden afslutningerne var nået inden for målrammen.

DB kunne ikke udnytte overtaget i spillet. IFF forsøgte at trække tiden, men dommeren havde dog husket uret.

IFF fik med et fladt skud, kort inden slutfløjtet, prøvet Jacob Holmegaard af i målet. »Holme« havde dog læst afslutningen og tog bolden op og sparkede den ud til August Toudahl, som spillede Oppermann frem i højresiden. Oppermanns indlæg gav en mulighed til Walker, men afslutningen blev blokeret.

Dybt inde i kampens overtid – cirka 8 min. – skete det! IFF var under et stort pres, mens tiden var ved at løbe fra DB.