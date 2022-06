DB havde igen den nye, unge Kasper Walker Andersen helt i front, og holdet gav debut til Simon Julin Markenfeldt. Der var også comeback til Mathias Rahbek, som længe har døjet med en lyskenskade.

Rahbek spillede en god kamp. Efter cirka 6 min. havde han et skud mod det lange hjørne, men via stolpen gik bolden forbi målet. Afslutningen var et signal om, at DB ville frem på banen.

Lukas Søgaard var en af DB’s dominerende spillere. Fra sin plads som højre back havde han gode løb op langs sidelinjen samt flere indlæg og afslutninger. Første afslutning på mål var efter cirka 25 min., hvor bolden strøg hen over FV’s overligger. Og han havde mere i ærmet senere i kampen.

FV’s stillede op med et ungt mandskab. Den tidligere DB-spiller Kristoffer Enoch var en af de mere rutinerede i startopstillingen.

FV-holdet havde da også sine muligheder. FV fik sat et kontraangreb i gang efter et DB-hjørnespark. Angrebet var tæt på at give bonus, men over to omgange fik Mads Glæsner i DB-målet bolden under kontrol.

Så skete det, der ikke måtte ske for Mathias Rahbek. Lysken lavede problemer igen, og udskiftningen blev en realitet. Som erstatning kom Jonathan Gudmundsson på banen.

Første halvleg var DB’s med godt spil frem ad banen, og de unge spillere viste, at de ville vinde.

DB kom til anden halvleg med fornyede kræfter. Tobias Damkær og Jacob Søren erstattede alderspræsidenten Christian Lundorff og Simon Julin. Lundorf spillede sin kamp nummer 108 for DB.

Anden halvleg startede med højt tempo fra begge hold.

I kampens 57. min. gik det endelig DB’s vej. Sebastian Matz tog et hjørnespark. Han sendte bolden tæt ind under mål til fjerneste stolpe. FV’s målmand fik ikke fat i bolden. Det gjorde til gengæld Tobias Damkær, som headede bold ned i jorden blandt venner og fjender. Vennen Lukas Sø-gaard kom bagfra ind i målfelt og sparkede resolut bolden i mål til en 1–0-føring. Sø-gaards jubelbrøl kunne høres over det meste af Store Magleby. Fantastisk forløsning og glæde.

5 min. efter måtte Gudmundsson lade sig udskifte med en skade. Ind kom Simon Julin.

Umiddelbart efter præsenterede dommeren en FV-spiller for det gule kort. De ti minutter med en mand mere på banen gav DB mere plads til fremadrettet spil.

Kasper Walker blev spillet fri i FV’s straffesparksfelt og scorede sikkert til 2–0 på en assist af Sejad Ismaili.

Efter 81 min. var det så Sejad Ismaili, der blev spillet ind i VF’s straffesparksfelt. Han blev nedlagt lige i afslutningsøjeblikket – straffe og et gult kort til FV-spilleren. Kasper Walker »vandt« retten til at sparke straffesparket, men svigtede! Walker sparkede til venstre, men FV-keeperen havde læst det. Stadig 2–0.

Sejren var en stor bedrift af hele holdet, der fornåede at rejse sig efter nederlaget til FB i københavnsserien.