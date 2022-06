VBK var stadig med i kampen, og efter 65 min. spillede de sig frem til en afslutning, som Glæsner måtte parere til hjørne. Det efterfølgende hjørnespark afsluttede VBK over målet.

Efter godt fremadrettet spil kom DB helt tæt på. Et langt spark blev standset af Rasmus Robrahn, som spillede bolden videre til Andreas Steffensen, som sendte bolden videre til Victor Dyhl på højreflanken, Dyhl fik med en kigge-væk-finte spillet Tobias Damkær fri i feltet, hvor han blev nedlangt med sådan en kraft, at smældet kunne høres helt ud på lægterne. Dommeren var ikke i tvivl – straffe til DB! Anfører Rasmus Robrahn eksekverede straffesparket usvigeligt sikkert til 1–1.

Scoringen var et resultat af et DB-pres, som VBK ikke kunne dæmme op for – og samtidig var det også et wakeupcall for VBK.

Hjemmebaneholdet fik en god mulighed for at bringe sig foran med 10 min. tilbage af opgøret. Efter et hjørnespark appellerede VBK-spillerne for hånd på bolden, men dommeren afviste anklagerne.

Efter 81 min. skiftede DB igen. Ud gik Tobias Damkær og ind kom Jacob Sørensen.

Kort efter fik Simon Henriques Hvass et gult kort som resultat af et hiv i modstanderens trøje.

Få minutter efter var Sejad Ismaili helt fremme i på banen. Efter en række snævre driblinger blev han nedlagt og fik frispark. Men VBK-spilleren slap for et gult kort, og den situation fik hele DB-lejren op i det røde felt.

Sebastian Matz tog sig af frisparket, men bold gik over mål.

Kampen endte 1–1 – ikke et resultat DB kan bruge til noget, for nedrykningen er en kendsgerning.

I den anden ende af rækken sikrede BK Skjold sig ligamesterskabet med en 3–0-sejr over Kastrup BK og uafgjort mod Bispebjerg BK.

BK Skjold kan nu afslutte sæsonen i et topopgør mod Fremad Valby, der med en 2.-plads i ligaen skal spille kvalifikation om oprykning til danmarksserien.