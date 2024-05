»Tvillingerne« Victor Dyhl og Tobias Oppermann i kamp mod ØKF-spillere.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Pokaltriumf og snæver ligasejr

Drag­ør Boldklub er videre i pokalturneringen – og holder samtidig snor i topholdene i Serie 1

Af Henrik Rosschou



En udebanekamp onsdag den 1. maj, kl. 20 i Mimersparken, var ikke i høj kurs, og derfor havde Dragør Boldklub (DB) blandet holdet lidt til pokalkampen mod Nørrebro FF (NFF). Der var således debut til Lasse Pedersen og Alexander Nysted, og så var den unge komet Tobias »Xavi« Hjort med i truppen sammen med Daniel »Daller« Kruuse Nielsen, som havde »talt« sig på holdet igen

DB startede kampen klart bedst med hurtig boldomgang, hvor de viste deres høje tekniske niveau. Det blev til nogle halve chancer, uden at det rigtigt blev farligt. Den højre side, med »tvillingerne« Tobias »Opper« Oppermann og Victor Dyhl, løb igennem modstanderne flere gange, uden at DB fik scoret.

Hurtigt bagud

Desværre mistede DB bolden i et opspil, og så kørte NFF kontra mod målet. DB fik lavet et frispark foran feltet. Det blev sparket ind – meget flot endda – uden en chance for dagens kaptajn, Mads Glæsner i målet.

Nogle gange har DB knækket ved modgang, men det var ikke billedet denne gang. De fortsatte med at spille bolden rundt med gode pasninger og masser af løb. Efter 14 min. lyttede »Opper« til træneren og slog en diagonal bold mod Mads Lund. NFF’s stopper kiksede den, og så kunne Lund sparke den sikkert i kassen – kongepasning og kølig afslutning.

Uheldigvis gik Mathias Rahbek i stykker efter 36 min. og måtte byttes med Tobias »Xavi« Hjort. Det var en skam, fordi samspillet mellem de »gamle« på midten »Daller« og Rahbek havde virket rigtig godt.

NFF spillede hårdt og gik maks ind i alle duellerne – det var tydeligt, at de ville kyse de vilde gæs fra DB.

Efter 38 min. spillede NFF en bold mellem DB’s stopper og back – og så stod den 2–1 – voldsomt ufortjent, da DB havde styret hele spillet.

Efterfølgende lavede DB så nok årets mål i Mimersparken. Bolden blev flyttet fra side til side med hurtige pasninger, og til sidst slog »Daller« (alias »sukkerpoten«) en følt pasning i luften ind til Mads Dahlstrøm, som headede den sikkert i kassen. Virkelig et smukt mål – og 2–2 ved pausen.

2. halvleg i angrebshumør

Mads Lund, som spillede venstre kant foran Sebastian Matz i første halvleg, blev taget ud i pausen, og ind kom Alexander Nysted. Billedet blev det samme i anden halvleg – lange »peder« fra NFF’s anfører, og så tog de kampen derefter.

Til dagens kamp havde DB’s bagkæde (Tobias Oppermann, Jan Kindberg, Julius Krüger og Sebastian Matz) fuldstændig styr på dem. De vandt alle dueller, og det var høj klasse defensivt mod nogle til tider vilde spillere.

Angrebene rullede mod NFF’s mål i 2. halvleg. Specielt Victor Dyhl, Tobias Hjort og Hector Uhl så gode ud i vendingerne. Efter 10 min. i 2. halvleg kom Lasse Pedersen ind i stedet for Tobias Oppermann, der trængte til en lille pause. Pedersen spillede en flot defensiv kamp med flere gode indgreb.

NFF fik et gult kort, og Alexander Nysted, som allerede havde vist flere eksempler på sin styrke, blev rykket op som 9’er sammen med Mads Dahlstrøm, så spillet blev 4–4–2 i overtal. Det gav ikke mål, men Nysted var tæt på med en flot flugter, som gik lige forbi.

NFF kunne ikke holde DB, og Victor Dyhl var »on fire« i kampen med flere vilde løb mellem kæderne og typiske Dyhl-driblinger med et langt træk og så af sted. Derfor var det også kun et spørgsmål om tid, før kassen kom. En solotur fra Victor Dyhl gav DB føringen efter cirka 70 min. Han løb fra NFF-spillerne og smadrede kuglen i kassen til 3–2.

Derefter blev NFF holdt fra chancer, og DB kørte den sikkert hjem. Sidste mål stod der også Victor Dyhl på i ren Dennis Rommedahl-stil. Han jagtede en lang bold til trods for, at modstanderen var to meter foran, smuttede igennem, og meget (lidt) egoistisk spillede han bolden ind til Alexander Nysted, som kunne sparke den i kassen til slutresultatet 4-2. Det koster vist en boks! ;-).

Det var virkelig en god indsats 1. maj, hvor DB holdt sig til planen og stod godt i kæderne. Det var rart at have den »gamle« med på midten til at råbe drengene på plads. Og fedt at se en bagkæde, som var afstemt i alle 90 min. – samt at se den skarphed foran målet, som gav fire poser. En spiller overstrålede alle andre: Victor Dyhl – kongekamp … »… hvorfor fanden gør du ikke sådan hver gang?!« var trænerens direkte kommentar.

Tæt opgør i Kløvermarken

Efter en veloverstået pokaldåd var det tid til bund mod top i Serie 1, da DB lørdag den 4. maj tog turen til Kløvermarken for at møde ØKF, Øresund Klubfodbold, som efter denne runde nu er nedrykningskandidat.

Genopståede Rødovre vandt deres kamp 4–0 over rækkens nr. 4, HB – og det betød, at ØKF og Rødovre byttede plads i bunden af rækken, hvorfra kun et hold rykker ned.

For DB var det en vigtig kamp – og tre point skulle ind på kontoen for hænge på i toptre. Bispebjerg, der ligger nr. 2, og Kastrup, som fører rækken, vandt begge deres kampe, hvorfor stillingen er uforandret i toppen. Men, DB lå på den »onde« tredjeplads som ikke giver oprykning – og med seks resterende kampe i serie 1, så der var ikke råd til flere nederlag.

DB startede kampen bedst og satte ØKF under pres fra start. ØKF måtte bruge mange kræfter på at forsvare sig, men til gengæld var DB’s pres ikke virksomt nok. Selvom spillet foregik på ØKF’s bane, var der ikke bid i afslutningerne på mål.

Kampen enlige mål faldt efter 19 min., på – endnu – en scoring af Victor Dyhl. Det var anden kamp i træk han scorede!

Hector Uhl var bagmanden bag scoringen, efter at han havde tacklet bolden fra sin modstander på DB’s bane. Uhl så Dyhl ligge langt fremme, og en lang flad aflevering bragte Dyhl i en fri position. Med sit hurtige ryk fik han nemt udplaceret ØKF’s målmand, som forsøgte at skærme af med et langt udløb. Victor Dyhl var sikkerheden selv. Og det var dejligt at se den selvtillid, han har oparbejdet, efter sit hårde arbejde i sine nu 54 kampe for DB.

DB fortsatte presset på ØKF resten af første halvleg, men det var så som så med chancerne. Først efter cirka 44 min. fik ØKF den første scoringsmulighed. Et frispark i ØKF’s venstre side, langt fra DB’s målfelt, var tæt på at snyde Mads Glæsner i målet. Glæsner fik viftet bolden via overliggeren ud i spil igen. Bolden var tæt på at »smutte« ind i eget net.

Victor Dyhl var manden for sidste »oprydning« med et langt spark væk. ØKF fik alligevel samlet bolden op og forsøgte med endnu et angreb, som gav frispark tæt på DB’s målfelt. Frisparket fik ØKF ikke noget ud af, hertil stod DB for kompakt i forsvaret, og det hele endte med et frispark begået mod Albert Kindberg.

Chancefattig halvleg

Fra starten af anden halvleg skiftede DB Tobias Riber (med en forstrækning i baglåret) og Mads Lund ud. Ind kom Tobias Damkær og den nye Alexander Nysted. Han lignede, lige som i pokalkampen, en spændende ny spiller.

Efter cirka 55 min. fik Tobias Oppermann et sjældent gult kort … hans første? »Opper« fulgte sin modstander – men var uheldig med at »træde« ham i hælen. Dommeren så det som en bevist handling og takserede det til et gult kort. DB overlevede de ti min. i undertal, dertil var ØKF ikke effektive nok.

Efter cirka 66 min. skiftede DB Rahbek og Hector Uhl ud. Ind som angriber kom Nicklas Friman til sin debut samt Mads Lund.

Det var dog ØKF, der fik lagt spillet på DB’s bane de sidste 20 min. af anden halvleg. Efter cirka 70 min. kom ØKF lidt for tæt på en scoring med en afslutning på stolpen.

Den sidste del af 2. halvleg blev en kamp på midten – begge hold forsøgte, men der blev ikke produceret egentlige målchancer.

Med resultatet 0–1 tog DB de tre point, og det var nok det mest positive at tage med fra den kamp – på et gudsforladt Kløvermarken.

Trænerens kommentar efter kampen: »Life is like a box of chocolates – you never know what you are gonna get!«

DB kom fra en kanonindsats i onsdags mod NFF til en kamp mod et hold, som ikke har vundet i år overhovedet. Og DB startede som lyn og torden, hvor man pressede ØKF tilbage på banen i konstant rullende angreb ned mod dem.

De var slet ikke over midten, og DB skabte vel 3–4 chancer, som der burde være scoret på. Lørdagens MOM må blive Albert Kindberg med en kongeindsats. Ud over det defensive lavede han også en Modric-aflevering og et hovedstød, som blev reddet på stregen. Stor præstation i dag fra DB’s store »smølf«.

DB spillede desuden også i serie 1 i aftes, tirsdag den 7. maj, på hjemmebane kl. 19.00 mod IF Føroyar. Da det var efter redaktionens deadline, er det først muligt at bringe resultatet af kampen i næste uges udgave af Dragør Nyt.

Til næste runde i pokalturneringen har Dragør trukket FK Prespa, og kampen skal afvikles på udebane i Ryparken Idrætsanlæg.

Hold Kampe Målscore Point

1 Kastrup BK 20 73–23 54

2 Bispebjerg BK 20 53–25 45

3 Dragør BK 20 57–33 42

4 HB 20 40–39 34

5 Jægersborg BK 19 39–37 32

6 CSC 20 34–38 27

7 IF Føroyar 19 36–33 26

8 Frederiksholm Sydhavnen 20 32–34 26

9 BK Vestia 20 29–46 23

10 BK Hellas 20 42–48 22

11 Nørrebro FF 20 36–46 21

12 Østerbro IF 20 33–50 18

13 Rødovre 20 31–55 14

14 ØKF 20 28–56 11

Kommende kampe

DBU Pokalen: DB spiller onsdag den 15. maj mod FK Prespa i Ryparkens Idrætsanlæg

Serie 1: DB spiller lørdag den 18. maj kl. 14 ude mod Kastrup BK