Politiaktion mod tunede knallerter

Torsdag i sidste uge gennemførte politiet en aktion imod ulovlige knallerter.

»Den seneste tid har vi fået et par borgerhenvendelser om ulovlige knallerter, der kører alt for hurtigt her i Dragør, og det har vi reageret på,« siger politikommisær og leder i operativ færdselsafdeling ved Københavns Politi, Henning Algreen Pedersen, til Dragør Nyt.

Et par færdselsbetjente var derfor forbi Dragør Fort, hvor politiet havde fået nys om, at der ville være en gruppe unge – hvoraf nogle muligvis kørte på ulovlige knallerter.

Politiet stoppede ni knallerter, og blandt disse viste det sig, at de fire var ulovlige, da de var blevet tunet på forskellig vis.

De fire unge kan nu hver især se frem til en bøde på 1.500 kroner, og de har fået at vide, at politiet kan konfiskere deres knallerter, hvis de igen tuner dem, lyder det fra politikommisæren.

BB