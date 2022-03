Politiet på besøg i Dragør

Politidirektør Anne Tønnes understreger, at nærpolitiet hele tiden haft base på Kamillevej – det nye er, at der er åbnet for ekspedition, så borgerne tre dage om ugen – mandag, onsdag og fredag om eftermiddagen – kan møde personligt op, hvis man har noget, man gerne vil tale med politiet om.

Anne Tønnes fortæller, at der er nedsat et borgerråd, og det er rådet, der har indstillet, at åbningstiderne skal ligge sidst på dagen, så borgene kan komme forbi efter arbejdstid.

Tryghed, tillid og dialog

Anne Tønnes udtrykker stor glæde over, at så mange viser interesse og møder op til et arrangement som lørdagens på Badstuevælen.

Det er vigtigt for politiet at sikre tryghed og dialog – borgerne skal vide, vi er der for dem, siger Anne Tønnes.