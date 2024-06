Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Politisk ferietid

Nyt fra Dragør Rådhus

Her bringes et sidste nyhedsbrev her inden sommerferien.

Kommunalbestyrelsen har holdt sine sidste møder inden ferien, og jeg vil gerne ønske alle i Dragør en dejlig sommer, hvor vi kan mødes på tværs til de mange arrangementer og nyde livet på havnen samt søbadet og i naturen.

Byjubilæum

Det var en fantastisk fejring af sammenlægningen af Store Magleby og Dragør i den forgangne weekend. Byen summede af liv med fælles morgenbord på havnen.

Mange foreninger åbnede deres døre og inviterede inden for. Fastelavnsrytterne fra begge foreninger red i flot optog gennem byen, og fejringen blev sluttet af med stemningsfuld koncert i Store Magleby, åbent hus hos museet og dejlig fest om aftenen.

Tusind tak til de mange frivillige, der har været med til at planlægge dagen – det er skønt, at vi på den måde kan fejre vores dejlige kommune.

Erhvervsområde

Regeringen gav i december 2021 Dragør Kommune tilladelse til at skabe erhvervsudvikling på arealet mellem A. P. Møllers Allé og Ryvej.

Da regeringen åbnede mulighed for dette, har kommunalbestyrelsen i marts 2023 besluttet at igangsætte en planlægning for erhverv i området. Senere blev det besluttet, at der først udarbejdes lokalplan, når ejerne af de forskellige grunde har fundet potentielle investorer.

Den første investor er nu præsenteret, og kommunalbestyrelsen har fået forelagt deres projekt.

De første ønsker investor har haft til byggeri er ikke i overensstemmelse med de ønsker, vi har som politikere. Derfor har vi meddelt ejerne, at vi ønsker et erhvervsbyggeri, der afspejler arkitektur og bygningsstørrelser med de bygninger, der er beliggende på A. P. Møllers Allé.

Samtidig har vi stillet særskilte krav til grønne friarealer, beplantning og bæredygtighed.

Det er en kompliceret opgave at lave en god planlægning for et erhvervsområde. Det lykkedes på A. P. Møllers Allé – og derfor bruger vi også alle erfaringer der fra til den videre planlægning. Ligeledes sikrer vi en tæt dialog mellem politikerne, grundejerne og potentielle investorer, så vi sikrer det bedste byggeri.

Jeg har ligeledes haft møder med lufthavnens direktion om trafikafvikling på A. P. Møllers Allé, Kystvejen og ved Sydvagten. Her har ønsket fra kommunens side været, at vi sikrer en trafikafvikling til erhvervsarealet, der gør, at trafikken fra Kystvejen kan fortsætte ad Ryvej, og at indkørsel til erhvervsarealet sker derfra, så det flyttes væk fra villaområdet.

Der er positive tilkendegivelse fra lufthavnen om at finde løsninger sammen med Dragør Kommune. Det, håber vi, lykkes – selvom det kræver en statslig tilladelse.

I den offentlige debat om erhvervsarealet er der nogle, der tegner et billede af meget store bygninger og stiller spørgsmålet om, hvorvidt det gavner Dragør. Det er helt legitimt at være uenig i, om vi skal have en erhvervsudvikling, men jeg vil opfordre til, at debatten sker på faktuelle vilkår. Det er p.t., at der er politiske beslutninger om at afspejle udviklingen i det øvrige område – og ikke store haller.

Det er en stor og svær beslutning, vi skal tage som kommunalbestyrelse, og der skal gøres mange overvejelser. Der har allerede været en forhøring, og når lokalplanen på et tidspunkt skal udarbejdes, vil der være en offentlig høring på otte uger. Men har du allerede nu opmærksomhed på noget, som, du synes, er vigtig for den videre debat om erhvervsarealet, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Udbud i Hollænderhallen

På Økonomiudvalgets møde i juni blev det besluttet, at forpagtningen af Hollænderhallens cafeteria kommer i udbud nu med ansøgningsfrist i august måned.

Vores tidligere forpagter har opsagt sin aftale. Ved en ny forpagtning har vi samtidig besluttet, at det vil være muligt – hvis en ny lejer ønsker det – at der etableres et rigtigt cafeteria på 1.-salen, som vi kender det fra gamle dage. Og hvis dette sker, vil de foreninger, der bruger dansesalen i dag blive tilbudt andre gode lokaler på 2.-salen i Hollænderhallen. Vi er heldigvis i den situation, at der er plads til alle – samtidig med, at vi kan skabe helt nye og gode vilkår for et godt cafeteria i Hollænderhallen.

Folkemødet

Jeg havde i år fornøjelsen at repræsentere Dragør på folkemødet en dag. Realdania havde inviteret mig til at deltage i en debat om det stigende havvand og kystsikring.

Det er dejligt, at vi kan få udbredt og forsøge at præge den nationale debat om kystsikringen og det stigende havvand. Det er en stor udfordring, vi alle kender til i Dragør, men som jo grundlæggende er et landsdækkende problem.

Sundhedsstrukturkommissionen

Nationalt har der været nedsat en sundhedsstrukturkommission, der har belyst muligheden for en bedre organisering af sygehusene.

Kommissionen er kommet med tre anbefalinger, hvoraf to af dem handler om ændret regionsstruktur, og som samtidig indebærer, at man flytter en række opgaver fra sundhedsområdet og ældreområdet fra kommunen til regionerne.

97 borgmestre – herunder undertegnede – samt et antal rådmænd har lavet et fælles debatindlæg, som er sendt til regeringen. Her fraråder vi at fjerne ansvaret for plejehjem og hjemmepleje fra kommunerne.

For mit vedkommende er der fokus på, at vi i stedet for skal sikre samspillet mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen i kommunerne, og at man ikke betragtes som patient, når man bliver ældre, fordi man har brug for en plejehjemsbolig. At tro, vi får nærhed i den kommunale pleje og omsorg ved at flytte alt ansvar til store regioner, er ikke vejen frem.

Vi afventer nu regeringens beslutninger, og når vi kender den, må vi forholde os til den fremtidige organisering.

Flot oprykning

Forrige weekend blev det afgjort, at Dragør Boldklubs førstehold rykker op i københavnerserien. Et stort til lykke til Dragør Boldklub med den flotte oprykning.

Det giver mere blod på tanden. 1.-holdsspillerne er nemlig store forbilleder for de mange børn og unge, der spiller fodbold. Det bliver spændende at følge næste sæson.

Musikskolen og Cykling uden alder

Afslutningsvis kan vi ønske Dragør Musik- og Kulturskole til lykke med deres jubilæum, som blev fejret med en stor jubilæumskoncert på havnen.

I 50 år har vi haft Danmarks bedste musik- og kulturskole til at sætte sit musiske og kulturelle præg på mange børn og unge.

Landsorganisationen Cykling uden alder har holdt en international konference, hvor de gæstede Dragør en dag. Det gjorde de, fordi vores frivillige i Dragør gør en stor forskel.

130 deltagere fra 20 lande deltog, og det er en stor anerkendelse af Cykling uden alder i Dragør.

Med disse ord ønskes alle en dejlig sommer og på gensyn på gader og stræder.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester