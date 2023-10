Powerkvinder fra Dragør pryder Rådhuspladsen

»Vi har en gammeldags opfattelse af, hvad power er. Det handler ofte om penge, forbindelser og indflydelse. Men den moderne powerkvinde kan være husmor, direktør, lastbilchauffør eller kunstner,« fortæller Marina Ozerova om sit projekt og fortsætter: »Det, de har til fælles, er et powermindset. De er mennesker, som kan sætte sig mål, som fortsætter gennem op- og nedture, som rejser sig igen, når de falder, og som bevæger sig frem og sætter skub i verden.«

Marina Ozerova vil ikke definere sig selv som feminist, men som realist, og hun mener, at det, der er brug for lige nu, er at se flere powerkvinder, men hun håber på den lange bane, at man slet ikke behøver at præsentere mennesker ved deres køn, men ved deres evner.

Netop derfor er hendes projekt da heller ikke en lukket klub for kvinder. Når udstillingen er afsluttet i hovedstadsområdet, rykker hun videre til kvinderne i Odense og Aarhus – og på sigt kommer der også en fotoserie med 100 mænd.

Kvinderne i serien er alle fra hovedstadsområdet og repræsenterer forskellige baggrunde og aldre. Alle er nøje udvalgt efter personlige samtaler med Marina Ozerova. De tre lokale medvirkende har hun mødt, efter hun selv er flyttet til Dragør.

Anne Søgaard er en af de kvinder, der er blevet inviteret til at deltage i fotoserien. Hun er glad for Marina Ozerovas positive definition af den moderne powerkvinde. Anne Søgaard har selv oplevet at få kritik for at fylde for meget, tage for mange initiativer, have for mange meninger og for at sætte for meget i gang. Derfor blev hun rørt, da hun blev inviteret med i projektet for at hylde al den power, hun er vant til at skulle lægge en dæmper på.

»Dette initiativ er ikke kun en samling af fotografier. Det kalder på dialog til at skabe fokus på sammenhængskraft og mangfoldighed. Jeg var vild med Marinas vision fra første gang, jeg mødte hende. En vision, hvor forskellighed hyldes, og hvor der er fokus på, at der er power i alle, og hvor særligt piger og kvinder godt må fylde,« forklarer Anne Søgaard.

Kunstneren tilføjer, at hun i mange år har arbejdet for, at man skal finde og dyrke børn og unges styrker og forskelligheder, og at hun oplever, at Marina Ozerovas projekt bakker op om netop denne vision.

»Alle har power, og den skal tændes og ikke slukkes, sådan som min power blev igennem alt for mange år. Vores samfund kalder på, at vi spiller børn og unge gode, for dem de er, ved at give dem power og være deres vikarierende håb, når deres power er blevet talt ned, glemt og gemt væk. Marina Ozerova har med sine venlige, kærlige øjne fundet det særlige power frem i os alle med sin linse,« afslutter Anne Søgaard.

Ud over den fysiske udstilling bliver der desuden lanceret en onlineudstilling, hvor folk fra hele verden kan opleve projektets fortællinger og portrætter. Alle medvirkende kvinder har bidraget med en tekst, et citat, et symbol og en sang, der betyder noget særligt for dem. Kvindernes sange er i øvrigt blevet samlet på en cirka seks timer lang spilleliste, der kan findes på musiktjenesten Spotify under #powerwomencph23.

CL