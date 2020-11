Privat indsamling

Lørdag den 7. november blev parkeringspladsen ved Netto på Møllevej for en stund omdannet til et indsamlingssted. Her havde Mette Gjøl nemlig taget opstilling med hendes private indsaming, der hovedsageligt er tænkt til hjemløse, der bor på gaden.

Der blev indsamlet soveposer, liggeunderlag, tøj, makeup og skønhedsprodukter, som nu bliver givet videre – til enten Mændenes Hjem og Reden i København eller direkte på gaden.

Der blev også indsamlet garn, som en dame nu forvandler til sokker, som Mette Gjøl siden tager med ud på sin uddeling til gadens folk.

Som en bonus blev der under indsamlignen også donneret kaffe, pasta, saft, slik og mad osv. Alt dette er kørt til værestedet Reden.

»Det var helt overvældende, hvad der kom ind i lørdags,« lyder det fra en glad Mette Gjøl, som oplyser, at hun efter bare 20 minutters indsamling måtte have fat i en ekstra bil, da hendes bil allerede var proppet.

»Jeg tror, at en af grundene til, at der kom så meget, er, at folk herude ved, at det kommer de rigtige steder hen, da det er hele året, jeg samler ind,« fortæller Mette Gjøl, som afslutter med ordene: »Dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke folk herude støttede op omkring det 100% frivillige arbejde, jeg laver.«