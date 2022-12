Privatøkonomi i folkeskolen 

Praksisnære emner

Jens Nelleman Charpentier vurderer, at det – at åbne skolerne for omverdenen – gør noget godt for både lærere og elever.

»Vi ser medarbejdere og elever, der er rigtig glade for mødet med virksomhederne på den måde, som for eksempel Claus Dehn-Christoffersen gør det, altså besøg i undervisningen, hvor emnet er praksisnært. I mødet med »rigtig økonomi« er eleverne absolut motiveret for at høre mere,« fortæller Jens Nelleman Charpentier.

Og skolelederen bakkes op af filialdirektøren: »De unge er virkelig engagerede og gode til at svar på alle mine spørgsmål til dem. Og noget af det sjoveste er, når jeg efterfølgende møder de unge i byen, at de kommer hen og siger: Bare rolig, Claus, jeg vil aldrig optage et kviklån,« lyder det fra Claus Dehn-Christoffersen.

Ikke for sjov

En vigtig rolle, folkeskolen har, er at sikre elevernes dannelse.

I de ældste klasser tilegner eleverne sig for eksempel viden og kompetencer til at kunne begå sig som selvstændige og ansvarsfulde samfundsborgere. Og her har inddragelse af praksisnær viden og samarbejde med andre en berettigelse, oplyser skolelederen.

»Det er væsentligt, at samarbejderne kan to ting. De skal kunne aktivere de gode ressourcer, der er omkring skolen. Samtidig skal de også være relevante bidrag, så de løfter kvaliteten i undervisningen eller emner, der hører til i skolen,« slutter Jens Nelleman Charpentier.

Det er ikke kun Store Magleby Skole, som lukker »virkeligheden« ind på skolen. Det samme praktiseres også på Nordstrandskolen og Dragør Skole.