Proces fastsat

Den overordnede proces for boligudvikling og salg af engvejsarealet er nu fastsat

I den konstitueringsaftale som Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) indgik i april, blev det besluttet, at parterne skal arbejde for en boligudvikling af engvejsarealet. Således valgte seks medlemmer af Økonomiudvalget fra de omtalte partier torsdag den 18. juni at godkende Dragør Kommunes administrations forslag til en overordnet proces for boligudvikling og salg af grunden.

Kenneth Gøtterup (C) stemte som eneste medlem af Økonomiudvalget imod forslaget.

Det grønne område, som engvejsarealet udgør i dag, skal nu blandt andet huse et senior-bofællesskab, og derudover åbner konstitueringsaftalen op for muligheden for, at arealet bebygges med en blanding af andre typer boligformer – deriblandt almene boliger, private leje- og andelsboliger samt et grønt område, der skal fungere som en aktivitetspark.

Forvaltningen informerede udvalget om, at fire forskellige interessenter på nuværende tidspunkt har udtrykt interesse for at købe hele eller dele af arealet.

Engvejsarealet. Arkivfoto: Thomas Mose.

Ingen tidsplan

For at få inspiration til en senere politisk beslutning skal de fire interessenter, der har henvendt sig til kommunen, som det første skridt inviteres til et temamøde. Efter afholdelse af temamøde vil der blive udarbejdet en byplanfaglig vurdering af arealets kvaliteter og potentialer – sammenholdt med de forskellige parters ønsker.

På baggrund af vurderingen skal der træffes en politisk beslutning om hvilke boligtyper, engvejsarealet skal sælges til – og om det er hele eller dele af arealet, der ønskes solgt.

Ifølge Planloven skal der gennemføres en høring, hvor der bliver mulighed for at komme med idéer og forslag til planarbejdet (også kaldt en foroffentlighed) til ændring af kommuneplanrammen. På baggrund af foroffentligheden træffes beslutning om igangsættelse af udbud, og i samarbejde med administrationen skal der vælges mægler til at varetage salget af arealet.

Administrationen arbejder herefter – i samarbejde med mægler – på udarbejdelsen af udbudsmaterialet og indleder eventuelt forhandlinger med Dragør Tennis, såfremt hele arealet besluttes solgt inden 2028. Der vil i dette forløb kunne blive tale om at skulle finde et nyt areal til placering af Dragør Tennis baneanlæg, hvilket vil indebære yderligere politiske beslutninger. Og først herefter vil udbuds- og salgsprocessen kunne igangsættes med valg af køber til arealet.

Inden byggeriet kan påbegyndes, skal også lokalplanen ændres.

Forvaltningen har ikke fastansat en tidplan til processen, da den vil være afhængig af de beslutninger, der træffes om f.eks. salgsform, og om hvor meget af grunden der skal sælges.

TM