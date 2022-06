Professionelt lydstudie på Elisenborg

Ud over at give de unge mulighed for at skrive og indspille musik kan også professionelle musikere anvende X Studio uden for åbningstiden. Det kan de gøre gratis mod til gengæld at afholde masterclasses. Det er en ordning, de unge sætter pris på, for studiets fine kvalitet gør det muligt for Adam Jørgensen at få fat i gode navne – så pludselig oplever de unge, at deres idolers producere sidder og underviser dem. I X Studio kan unge og nystartede musikere dermed omgås profesionelle og rutinerede musikere på en måde, hvor begge parter får noget positivt ud af fællesskabet.

God akustik

De unge kan komme med egen computer og i løbet af fem minutter være koblet op på systemet i X Studio.

Adam Jørgensen fortæller, at i dag produceres 80% af verdens største hits på en bærbar computer – de store mixerpulte er en saga blot, siger han.