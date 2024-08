Vi har modtaget:

Projekt »Dragør Industriby« i nye klæder

Under voksende borgermodstand forsøger Konservative, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre at placere et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde mellem Københavns Lufthavn i Tårnby Kommune og Nordre Dragørvej i Dragør Kommune.

Status i sagen

Ejendomsselskabet Mileway, der er ejet af den udskældte amerikanske kapitalfond Blackstone, har den 7. maj indleveret et projektforslag til Dragør Kommune om etableringen af en stor lager- og transportvirksomhed på Nordre Dragørvej.

Dette vil blandt andet medføre en voldsom stigning i antallet af lastbiler og fragtfly, der i døgndrift skal transportere gods til og fra »Dragør Industriby«.

Det er indtil videre kun lokallisterne, liste T og Sydamagerlisten, som offentligt har taget afstand fra det miljøbelastende projekt.

På kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni skulle de folkevalgte politikere tage stilling til dagsordenpunktet:

»Beslutning – Godkendelse af projekt for del af Erhvervsområde Nord«.

Alt var som sædvanlig klappet af på forhånd af konstitueringspartierne, så partierne kunne undgå en egentlig sagsbehandling af det upopulære megaprojekt.

I stedet for at behandle sagen i kommunalbestyrelsen skubbede Helle Barth (V) lynhurtigt sagen om på den anden side af politikernes halvanden måned lange sommerferie:

»Jeg vil starte med at sige, at der er et ændringsforslag fra A, C, V og M (Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Moderaterne, red.) om, at sagen skal oversendes til udvalgsbehandling med henblik på en politisk drøftelse af, om de nuværende hjørneflag skal yderligere skærpes.« (Helle Barth, Venstre, Dragør Rådhus, den 20. juni 2024).

Hermed kunne konstitueringspartierne effektivt lukke munden på oppositionen, og det stod samtidig krystalklart, at borgmesterens flertal ville arbejde videre med at fremme Mileways indtog i Dragør.

Med borgmester Kenneth Gøtterup (C) i spidsen sørgede Konservative, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre dermed for, at projektet blev tilbagesendt til Klima-, By- og Erhvervsudvalget i august måned 2024.

Et klassisk politikertrick, der skabte mulighed for, at borgermodstanden ville sive ud og forsvinde i løbet af sommerferien, så politikerne derefter kunne tromle projektet igennem uden borgernes utidige indblanding – men det er øjensynlig ikke gået helt, som politikerne ønsker det. Tværtimod. Borgermodstanden vokser støt.

Aktindsigt viser, at nu skal politikerne afholde sit andet møde med interessenten Mileway den 14. august, og lige efter mødet med Mileway skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget genbehandle sagen om Dragør Industriby.

Nyt projektforslag

Mileway har den 13. juni – altså inden afholdelsen af mødet i kommunalbestyrelsen – afleveret et »tilpasset projekt« til direktør Pia Holm Nielsen på Dragør Rådhus.

Alle kommunalbestyrelsens medlemmer modtog det reviderede projektmateriale den 14. juni 2024.

I Mileways nye forslag er de to oprindelige bygninger nu blevet til ni bygninger, hver med deres egen læsserampe til lastbiler – dermed serveres »cargokagen« i mindre kagestykker.

Dragør Industriby vil som tidligere nævnt medføre en voldsom stigning i antallet af lastbiler og fragtfly, der i døgndrift skal transportere gods til og fra erhvervsområdet – desuagtet kalder politikerne projektet for »grønt«, »bæredygtigt« og »miljørigtigt«.

Mileways nye projektforslag beskrives således af arkitekten:

»Det er med stor glæde at jeg nu kan fremsende vores tilpassede projekt, hvor der er lagt vægt på nedenstående: Bebyggelsens centrale uderum udgøres af et grønt forløb, som omkranser bebyggelsen. Det grønne forløb fungerer som et sammenbindende element for hele bebyggelsen og skaber et åndehul med plads til luft, afslapning og en pause i det fri. Det grønne uderum strækker sig i en nord-syd-gående akse midt i matriklen, hvilket bryder bebyggelsens skala og skaber plads til lettere trafik samt fodgængere. Vejforløbet mellem bygningerne fungerer derfor som små sivegader, der tilgodeser bilister, cyklister og fodgængere. Dermed ledes den tunge trafik i form af lastbiler langs ejendommens yderkant, hvilket skaber et optimalt flow for lastbilerne i forbindelse med af- og pålæsning. Foruden at skabe kvalitetsrige uderum skaber det grønne forløb en smuk visuel forbindelse fra kontorerne og tagterrasserne i administrationsbygningerne, hvilket forbedrer arbejdspladsens miljø for medarbejderne hos Mileway.« (Mileways arkitektfirmas henvendelse til Dragør Kommune, Ålborg, den 13. juni 2024).

Der findes åbenbart ingen grænser for, hvor grønt og planterigt erhvervsområdet bliver – altså hvis man spørger Mileway og borgmesterens flertal i byrådssalen.

Vi er desværre alle vidner til »spin« og »political smartness« – som ikke er så smart endda.

Gammelt trick

Virkeligheden er, at politikernes visioner er alt andet end grønne men derimod meget miljøbelastende, da Dragør Industriby på daglig basis vil være til stor gene for byens indbyggere.

Et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde bliver ikke »grønt«, »bæredygtigt« og »miljørigtigt« af, at man pynter det med nogle slyngplanter på bygningernes facader, og tilføjer et såkaldt »grønt forløb«, der omkranser bebyggelsen.

Det er et gammelt trick, som udelukkende har til formål at fjerne opmærksomheden fra, at Mileway og politikerne forsøger at anbringe en kæmpe lager- og transportvirksomhed i Dragør, der kommer til at medføre vidtfavnende trafikbelastning og partikelforurening af byens borgere fra nord til syd.

Uanset hvilken arkitektur og udformning erhvervs- og industriområdet får, så er de negative følgevirkninger for infrastrukturen og borgerne frygtelige. Det er som bekendt ikke særlig attraktivt at bo i nærheden af et industriområdes trafik- og støjudsending.

Dragør Industriby har ganske vist været en tur i »grønvaskemaskinen« på 90 grader, men projektets nye klæder er stadig kulsorte efter endt vask.

Det er meget bekymrende og destruktivt det, som flertallet i kommunalbestyrelsen har gang i.

Genbehandling af sagen

De landsdækkende partier Konservative, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre udviser som sædvanlig ingen omtanke for miljøet, naturen, dyrelivet og naboerne.

Vi er langt forbi, at forsøge at appellere til politikernes dømmekraft og fornuft, da erfaringen viser, at de ufortrødent vil fortsætte med deres projekt, uanset hvor mange velbegrundede indvendinger borgerne kommer med.

Politikerne vil nu genbehandle sagen, og forsøge at skære Dragør Industriby ud i mindre kagestykker, der er lettere at fordøje for offentligheden, men outputtet er præcis det samme: Masser af trafik og luftforurening, der kommer til at ligge borgerne til last døgnet rundt.

Borgermodstand fortsætter

Der krydses fingre for, at borgernes engagement på sigt kan bremse dette tankeløse megaprojekt, som vil medføre en lang række uønskede påvirkninger af vores hjem, familier og lokalområder.

Det er på tide, at vi stopper politikernes uendelige række af egennyttige prestigeprojekter, og lader det landlige og smukke Dragør være Dragør.

Så længe projektet fortsætter, så fortsætter borgermodstanden også – det er sikkert og vist.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune