Qigong på græs

I og med at forsamlingsforbuddet fra den 6. maj tillader, at man nu må samles 75 udendørs, har Monika L. Petersen besluttet også i år at tilbyde »qigong – gratis på græs« – et tilbud, der de sidste mange har henvendt sig til alle, der kunne have lyst til at være med – og blandt dem, der har valgt at tage imod tilbuddet, har mange været med i flere år.

Træningsformen, der anvendes, baserer sig på filosofi fra kinesisk medicin. Øvelserne er indre øvelser, hvor åndedrættet spiller en væsentlig faktor. Det er stille bevægelser i opmærksomhed – og således meditation i bevægelse. Øvelserne er baseret på Ba Duan Jin, men i en særlig udgave, som kun få underviser i.