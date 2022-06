Vi har modtaget:

Ramt af virkeligheden

I de to seneste valgperioder var Dragør ved muffen. Kommunen havde en god, sund og robust økonomi – måtte man forstå. I hvert fald hvis man skulle tro borgmesteren og hans politiske flertal. Kassen bugnede af kontanter, og det var på tide at tænke stort. Nu skulle der vises handlekraft – og viftes med borgmesterkæden. Og det blev der.

Til en særdeles tiltrængt opretning af skolernes udearealer og anlæg blev der bevilliget et stort millionbeløb, der dog viste sig at blive disponeret og eksekveret med blandet succes. Nogle detailprojekter fungerer efter hensigten på kommunens skoler, andre har en noget mere tvivlsom værdi – og enkelte anlæg har vist sig helt uanvendelige. Et eksempel på sidstnævnte finder man på Nordstrandskolen. Her blev der blandt andet investeret et millionbeløb, der også omfattede anlæg af to beach-volleybaner samt et stort rutsjebaneanlæg.

Beach-volleybanerne viste sig at holde et par måneder, inden nettene blev beskadiget, og siden er der ikke prioriteret midler til reparation og genopsætning af nettene. I dag fungerer de dyrt anlagte volleybaner som sandkasse for den nærliggende børneinstitution.