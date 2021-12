Rasmussen har ny kontrakt på plads

IndyCar inden for rækkevidde

For blot et par måneder siden vandt Christian Rasmussen sit andet amerikanske formelmesterskab, da han i overlegen stil sikrede sig sejren i IndyPro2000, der er den amerikanske pendant til Formel 3. Med sejren fulgte som bekendt et legat, der giver plads på næste års Indy Lights.

De seneste to års mesterskaber har gjort Christian Rasmussen til en ombejlet herre i amerikansk motorsport, og holdene stod da også i kø for at få den hurtige dansker med på holdet.

Andretti Autosport, der har tegnet en etårig kontrakt med danskeren, er ejet af den tidligere CART-serie vinder Michael Andretti, hvis far er den legendariske racerkører Mario Andretti, som både har vundet Formel 1, Indianapolis 500 og Daytona 500.

Christian Rasmussen får fornøjelsen af at have den samme ingeniør og stab omkring sig, som sidste sæsons Indy Lights-vinder, Kyle Kirk-wood, havde til rådighed. Danskeren får dermed de samme muligheder for at få succes, når han det kommende år skal suse af sted i en bil, der kan komme op i nærheden af de 300 km/t. Og Christian Rasmussens ambiton for at opnå denne succes er så absolut også høj.