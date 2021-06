Rasmussen på 1.-pladsen

Reece Gold havde efter 30 omgange næsten to sekunders forspring til Christian Rasmussen. Men danskeren havde ikke i sinde at give op. De to kom i trafik, da de begyndte at overhale de langsommere konkurrenter med en omgang, og Rasmussen indhentede bid for bid forspringet til Gold.

Der var blot et par billængder imellem nummer et og to, og det blev endnu tættere, da Gold og Rasmussen skulle overhale Kyffin Simpson med en omgang. Men igen holdt Gold fast i 1.-pladsen.

Næste forhindring foran Gold og Rasmussen var Artem Petrov, der inden løbet lå på en samlet 3.-plads i mesterskabet – 24 point efter Christian Rasmussen. Men nok en gang holdt Gold danskeren bag sig.

På 78. omgang lykkedes det. På langsiden kom Christian Rasmussen op på siden af Reece Gold. Danskeren holdt på og angreb svinget aggressivt. Han fik fordelen på inderbanen og kørte forbi Gold.

Men med 12 omgange tilbage var Christian Rasmussen ikke sikker på sejren.

På de sidste omgange satte Reece Gold farten op, og på 90. og sidste omgang lagde han an til angreb, men Christian Rasmussen fik lukket af og kunne få øjeblikke senere lade sig hylde som vinder af løbet.

En skuffet Reece Gold blev toer, mens Manuel Sulaiman, der var kommet forbi Braden Eves, sluttede som nummer tre. Med en 4.-plads i løbet måtte Braden Eves overlade føringen i Indy Pro 2000-mesterskabet til racerkøreren fra Dragør.

»Det var et fremragende løb, og det er en fantastisk følelse, der bliver endnu bedre af, at jeg nu fører i den samlede stilling,« sagde en glad Christian Rasmussen efter sejren.

Weekendens triumf på Lucas Oil Raceway var ikke danskerens første. Sidste år, hvor han vandt USF2000-serien, kørte han også på banen, og kendskabet til banen blev afgørende for løbet i lørdags.

»Jeg lærte meget af også at vinde her sidste år i USF2000, og det er den erfaring, jeg nu lukrerer på her, på et endnu højere niveau,« lyder det fra den 20-årige racekører.

Næste gang Indy Pro 2000-serien skal på banen er den 17.–20. juni, hvor der skal køres på Road America i Wisconsin.