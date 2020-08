Rasmussen rydder bordet

Racerkøreren fra Dragør har vundet endnu tre sejre i USF2000-serien. Med fem førstepladser ud af fem mulige har han nu et stort forspring til seriens nummer to

Dragørs hurtigste bag et rat, Christian Rasmussen, imponerede stort i forrige uge. Onsdag den 29. og torsdag den 30. juli afviklede man i USF2000-serien sæsonens løb 3, 4 og 5 – og hele tre gange kørte danskeren først forbi det ternede flag på Mid-Ohio Sports Car Course i Lexington, Ohio. Dermed udbyggede den 20-årige racerkører sit forspring på førstepladsen i løbsserien.

Christian Rasmussen var inden løbet fokuseret på at følge op på succesen fra seriens første to runder på Road America-banen, hvor Dragør-køreren havde været suverænt hurtigst. Præstationerne i sæsonens første fem løb betyder, at han nu ligger nummer et i årets USF2000-mesterskab med 164 point – og med hele 67 point forspring til nr. 2.

Før de tre løb på Mid-Ohio lå Josh Green på 2.-pladsen – fem point foran Michael d’Orlando, og med Eduardo Barrichello og Matt Round-Garrido på de næste pladser.

»Det er klart, at jeg nu er ham, alle vil slå – og de andre kørere har også lært noget af sidste løbsweekend, men jeg føler, vi er klar,« sagde Christian Rasmussen inden løbene på Mid-Ohio.

Og allerede inden det gik løs, var han klar på taktikken: »Det handler i høj grad om at fokusere på at køre klogt og med en lidt større sikkerhedsmargin end normalt. Det gælder om at holde sig ude af uheld. Hvis man får en skade, der er så stor, at det betyder, at man er ude af løbsugen, bliver det dyrt med tre afdelinger på en uge.«

Første løbsdag startede med træning og kvalifikation til første løb – som altså var USF2000-seriens tredje runde. Christian Rasmussen sluttede på henholdsvis 9.- og 3.-pladsen. Eduardo Barrichello (Pabst Racing) vandt kvalifikationen, mens den kun 15-årige Reece Gold (Cape Motorsports) var næsthurtigst. Josh Green, der som nævnt lå nummer to i den samlede stilling, kvalificerede sig som nummer fem.

Suveræn på banen

På trods af pole position og en god start af Barrichello var ingen i nærheden af at kunne true danskeren, da løb 3 blev kørt.

Eduardo Barichello (nr. 22) tæt forfulgt af Christian Rasmussen (nr. 6) i det første løb på Mid-Ohio.

Efter kun tre omgange var Christian Rasmussen klar til angreb på Barrichello. På vej over bakketoppen efter sving nummer fem angreb danskeren modigt på ydersiden. Manøvren gjorde, at han fik inderbanen i næste sving og kunne overhale. Christian Rasmussen styrede resten af løbet fra fronten og satte gang på gang hurtigste omgangstid.

Dragør-køreren kørte først over målstregen hele 12,78 sekunder foran Barrichello, der blev nummer to, mens Reece Gold sluttede på 3.-pladsen efter et flot løb.

»Jeg er så glad for resultatet,« sagde Christian Rasmussen efter løbet – og udtrykte også sin tilfredshed med bilen: »Vi lavede et par ændringer efter kvalifikationen, og takket været teamet var de helt perfekte.«

Pointene luner godt i de ambitioner, Christian Rasmussen og Jay Howard Driver Development-teamet allerede inden sæsonstarten lagde for danskerens kurs mod USF2000-mesterskabet.

»Målet er at vinde, så med sejren i dag gik alt efter planen. Jeg kom forbi Reece (Gold) ved starten, og så lavede Eduardo (Barricello) en lille fejl, og det lykkedes mig at komme forbi,« berettede Christian Rasmussen.

Christian Rasmussens (tv.) sludre med Eduardo Barrichello (th.) efter onsdagens løb.

»Det var næsten en perfekt dag. Jeg vandt bare ikke ...« lød det fra Eduardo Barricello, der ellers var hurtigst i både træningen og kvalifikationen.

»Bilen var meget, meget god, men manglen på erfaring i front betød, at jeg begik en fejl. Jeg pressede for hårdt på tidligt i løbet. Det fik mig til at overstyre, hvilket gav Christian muligheden for at komme forbi mig,« fortalte Baricello, der tilføjede, at danskeren er en fantastisk racerkører og lykønskede både ham og holdet.