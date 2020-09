Rasmussen stadig i front

Racerkøreren fra Dragør, Christian Rasmussen, skulle forsøge at forsvare sin samlede føring i USF2000-serien, da løb 10, 11 og 12 blev afviklet på Mid-Ohio Sports Car Course i weekenden den 11.–13. september.

Efter tre hårde løb på Indianapolis Grand Prix Circuit ugen forinden, hvor Christian Rasmussen måtte nøjes med en 6.-, 5.- og 21.-plads, kom de nærmeste modstandere lidt tættere på den hurtige dansker, der ellers med seks sejre i de første seks løb havde startet sæsonen som lyn og torden.

Ud over træning blev der fredag den 11. september kørt to kvalifikationsløb, som skulle fastslå startrækkefølgen i seriens 10. og 11. løb, der skulle køres dagen efter.

I kvalifikationen til løb 10 levede Christian Rasmussen helt op til forventningerne. Han satte bedste tid – tæt forfulgt af den kun 16-årige Reece- Gold, der kun var 0,0368 sek. langsommere. En af de øvrige racerkørere, der kæmper med i topstriden, Eduardo Barrichello, havde tekniske problemer og skulle derfor starte fra bagerste position.

Det gik dog knap så godt for Christian Rasmussen i kvalifikationen til løb 11. Rasmussen var blot 0,4281 sek. langsommere, end første kvalifikationsløb, men det var nok til at sende ham ned på en startplads som nummer seks. Hurtigste kvalifikationstid fik Reece Gold. Eduardo Barrichello havde igen fået gang i bilen og var nu næsthurtigst.

Christian Rasmussen trækker fra Micheal d'Orlando.

Flere uheld

Ved USF2000-seriens 10. runde, der blev kørt dagen efter kvalifikationen, lavede Christian Rasmussen en perfekt start fra sin plads forrest i feltet. Han trak fra Reece Gold, der også måtte se sig overhalet af holdkammeraten Michael d’Orlando i fjerde sving.

På banens svære 11. sving havde Rasmussen for megen fart på. Han mistede herredømmet over bilen – kom ud i græsset og skred direkte ind i dækvæggen. Det lykkedes dog for danskeren at få gang i bilen og komme tilbage i løbet.

Det lykkedes imidlertid ikke for Gold at komme forbi sin holdkammerat, så Michael d’Orlando kunne efter løbets 20 omgange køre først over målstregen. Gold fik 25 point for sin 2.-plads. Nummer tre i løbet blev Christian Rasmussens holdkammerat i Jay Howard Driver Development-holdet, Nolan Siegel.

Med en 14.-plads lykkedes det for Christian Rasmussen at begrænse sit pointtab. Dog tabte han også terræn til Barrichello, der havde kørt sig op på en flot 10.-plads fra sin startplacering bagerst i feltet.

Det skulle ikke blive bedre for Christian Rasmussen i seriens 11. løb.

Reece Gold kom bedst fra start fra sin poleposition efterfulgt af Barrichello og Cameron Shields, der startede som nummer tre.

Christian Rasmussen lavede også en god start og vandt et par pladser. Men lykken varede kort for den hurtige dansker. På anden omgang fik han hjulkontakt med en modstander, hvilket gav Rasmussen en punktering.

Alligevel kom han tilbage i løbet – dog to omgange bag de øvrige konkurrenter. I sin jagt på det øvrige biler lykkedes det Christian Rasmussen at sætte hurtigste omgangstid, og han kunne dermed se frem til at starte forrest i søndagens løb 12.

Gold holdt fast i føringen og kom på podiet for ottende gang i sæsonen. På de følgende pladser kom Eduardo Barrichello og Cameron Shields.

Reece Gold åndende med denne sejr Christian Rasmussen i nakken – han var nu kun tre point efter danskeren i det samlede mesterskab.

Christian Rasmussen (i midten) tager sæsonens syvende sejr. På podiet flankeres han af de to konkurrenter Michael d’Orlando (tv.) og Reece Gold (th.).

Da søndagens løb blev sat i gang, var banen stadig fugtig efter en kraftig regnbyge.

Christian Rasmussen startede forsigtigt fra sin plads forrest i feltet. Simon Sikes, der startede som nummer to, udnyttede Rasmussens forsigtighed og kørte forbi danskeren.

Christian Rasmussen kom under pres fra Reece Gold, der efter en god start havde bragt sig fra startposition nummer seks op på en 3.-plads, og fra Michael d’Orlando, der med en lignende start havde bragt sig fra en 7.- til en 4.-plads.

Efterhånden som banen tørrede op, fik Christian Rasmussen bedre og bedre tider. På sjette omgang gled han forbi Sikes og tog 1.-pladsen tilbage. Og lige bag de to kæmpede Gold og d’Orlando hårdt om placeringerne.

En periode med gult flag og safetycar samlede feltet. Da løbet atter blev sat i gang, var det d’Orlando, der kom hurtigst fra start. Han overhalede Sikes og havde nu Rasmussen i sigtekornet.

Halvvejs igennem løbet satte d’Orlando angrebet ind på Dragør-køreren, og det lykkedes for ham at komme forbi danskeren.

Christian Rasmussen (bil nr. 6) leder tålmodigt efter en åbning, der kan bringe ham forbi Michael d’Orlando (nr. 4).

Langsomt trak d’Orlando væk fra Rasmussen – lige indtil han fem omgange senere laver en bremsefejl, der åbnede en dør for Christian Rasmussen, som gled forbi og generobrede 1.-pladsen.

Resten af løbet kæmpede de to forreste. På skift satte de hurtigste tider. I sidste ende blev det dog Rasmussen, der var hurtigst. Han vandt løbet, satte hurtigste tid og optjente et bonuspoint. 2,2626 sek. efter danskeren kørte d’Orlando over målstregen.

Det lykkedes Gold at overhale Sikes og inkassere 22 point for 3.-pladsen.

Eduardo Barrichello sluttede som nummer syv.

»Puha, sikke en rutsjebanetur i denne weekend,« lød det fra Christian Rasmussen efter løbet.

Han mener, at han har lært vigtige ting i løbet af weekenden.

»Uanset hvad, så er et motorløb ikke vundet ved at komme først gennem sving et. Det er vundet ved at køre med hovedet. Succesen gav mig vinger, og da det så begyndte at gå lidt den forkerte vej, pressede jeg for meget på og glemte at køre med tålmodighed og overblik,« fortæller Christian Rasmussen.

Christian Rasmussen vidste, at han havde både bil og det, der skulle til – selvom han måtte en tur ned på 2.-pladsen bag d’Orlando i det sidste løb.

»Tålmodigheden gav pote, og da jeg så d’Orlando misse det sidste sving inden langsiden, høstede jeg frugten af min tålmodighed,« lød Christian Rasmussens vurdering af løb 12.

»Livet er en lang læring, og denne her lektion er en, jeg vil huske resten af min karriere,« sluttede han. TM